Войти
Lenta.ru

В США назвали причину поражения Украины в случае войны с Россией

671
0
0
Источник изображения: Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Украина в случае войны с Россией потерпит поражение из-за своей артиллерии. Причину проигрыша Киева в потенциальном конфликте с Москвой назвал американский журнал Forbes.

В публикации утверждается, что большая часть украинской артиллерии устарела и требует ремонта. Согласно изданию, «на бумаге 145-тысячная армия Украины, состоящая из добровольцев и призывников, обладает мощным артиллерийским арсеналом, насчитывающим не менее 1800 пушек и систем залпового огня», которые «не неспособны стрелять». «Доказательство этому — списки погибших в Донецкой и Луганской областях на востоке Украины», — пишет журнал.

Издание напоминает, что Украина после распада СССР получила развитую инфраструктуру производства и хранения артиллерийских снарядов, которую к настоящему времени страна практически не сохранила.

В октябре польское издание Defence24 заметило, что состояние украинского «бога войны» — артиллерии — оставляет желать лучшего. В публикации отмечаются неудовлетворительные условия хранения, обслуживания и ремонта артиллерии на украинских складах, приводящие к быстрой деградации техники. Defence24 также подчеркивает, что Украина после распада СССР получила один из крупнейших и мощнейших в мире артиллерийских арсеналов, немалая часть которого была распродана.


Иван Потапов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Россия
США
Украина
Похожие новости
14.07.2015
Запуская новую гонку вооружений, Америка хочет разорить Россию
14.11.2014
Крым обсудили со всех двух сторон
05.04.2013
«Интерполитех-2013» не перестает удивлять
19.11.2012
В тройку лидеров по поставкам ВиВТ в страны АТР в 2013-2016 гг. входят США, категория «неизвестный» (тендеры) и Россия
26.06.2012
Первопричина огромного оборонного бюджета Азербайджана – элементарное проедалово
19.05.2010
Новые разработки в области обеспечения безопасности будут продемонстрированы на международном салоне "Комплексная безопасность" в Москве
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.11 14:01
  • 67
Так ли все плохо с Тихоокеанским флотом
  • 29.11 13:53
  • 44
Путин назвал крушение АПЛ "Курск" следствием огромных сложностей в вооруженных силах
  • 29.11 13:27
  • 4
В США обосновали неспособность армии России воевать в Европе
  • 29.11 13:20
  • 24
Извольте разоружиться
  • 29.11 13:09
  • 6
Ракетный частокол на фланге НАТО
  • 29.11 11:43
  • 1
Танк Т-14 показали в непривычном облике
  • 29.11 09:55
  • 1
«Байкал электроникс» сообщил о массовом выпуске ПК на процессорах Baikal-M
  • 29.11 07:19
  • 1
Как улучшить АКМ?
  • 29.11 07:14
  • 1
После модернизации МиГ-31БМ практически лишились иностранных деталей
  • 29.11 05:28
  • 137
Ка-52М вооружат ракетой с дальностью 100 километров
  • 29.11 05:24
  • 2
Дело точное: Восточный военный округ получит «Торнадо-С»
  • 29.11 05:23
  • 83
«Клевок-Д2»: почти гиперзвуковая ракета
  • 29.11 05:11
  • 69
Минобороны РФ готовится принять на вооружение новый "Панцирь" и истребитель беспилотников "Деривацию"
  • 29.11 04:33
  • 1093
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 29.11 04:31
  • 126
В США удивились размерам Су-75