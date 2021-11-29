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Госиспытания «Бумеранга» начнут весной

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Источник изображения: Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Весной 2022 года в России планируют начать государственные испытания бронетехники на базе колесной платформы «Бумеранг». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника 154-го военного представительства, подполковника Юрия Чикина.

Чикин сообщил об испытаниях бронетехники на платформе «Бумеранг» в ходе визита замминистра обороны России Алексея Криворучко на Арзамасский машиностроительный завод. «Машина прошла предварительные испытания с положительным результатом. В настоящее время дорабатываются опытные образцы для предъявления их на государственные испытания, которые планируется начать в марте — апреле 2022 года», — сообщил подполковник.

По словам начальника 154-го военного представительства, испытания планируют завершить до декабря 2022 года.

Ранее в Instagram Военно-промышленной компании сообщили, что техника на платформе «Бумеранг» получит детали, напечатанные на 3D-принтере. Это ускорит процесс создания сложных элементов и снизит стоимость создания опытных образцов.

В июне журнал The National Interest назвал боевую машину пехоты на платформе «Бумеранг» примером оружия будущего. В публикации отметили дистанционно управляемый боевой модуль машины.


Даниил Иринин

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Страны
Россия
Продукция
Бумеранг
Компании
АМЗ
Минoбороны РФ
Персоны
Криворучко Алексей
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