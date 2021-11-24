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Детали для российских «Бумерангов» напечатают на 3D-принтере

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Источник изображения: Фото: Vitaly Kuzmin / Wikipedia

Российские колесные машины на унифицированной боевой платформе «Бумеранг» получат детали, напечатанные на 3D-принтере. Производство сложных деталей для перспективных бронетранспортеров уже освоили. Об этом сообщили в Instagram Военно-промышленной компании.

«Совсем недавно для опытного производства в ООО "Военно-инженерный центр" (входит в ВПК) было освоено производство ряда самых сложных деталей для унифицированной колесной бронированной платформы "Бумеранг" с использованием промышленного 3D-принтера» — сообщил генеральный директор ВПК Александр Красовицкий.

Директор ВПК подчеркнул, что 3D-печать позволит снизить стоимость изготовления опытных образцов техники. Также новый метод даст возможность ускорить процесс создания сложных деталей для машин.

В августе член коллегии Военно-промышленной комиссии Михаил Осыко сообщил о начале испытаний машин на платформе «Бумеранг». Он подчеркнул, что на государственные испытания вышел бронетранспортер К-16 и боевая машина пехоты К-17.

В июле журнал The National Interest назвал «Бумеранг» примером оружия будущего. В публикации отметили переднее расположение двигателя, которое позволило оснастить машину широким люком для десанта.


Даниил Иринин

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Бумеранг
Компании
ВПК РФ
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