Детали для российских «Бумерангов» напечатают на 3D-принтере

Российские колесные машины на унифицированной боевой платформе «Бумеранг» получат детали, напечатанные на 3D-принтере. Производство сложных деталей для перспективных бронетранспортеров уже освоили. Об этом сообщили в Instagram Военно-промышленной компании.

«Совсем недавно для опытного производства в ООО "Военно-инженерный центр" (входит в ВПК) было освоено производство ряда самых сложных деталей для унифицированной колесной бронированной платформы "Бумеранг" с использованием промышленного 3D-принтера» — сообщил генеральный директор ВПК Александр Красовицкий.

Директор ВПК подчеркнул, что 3D-печать позволит снизить стоимость изготовления опытных образцов техники. Также новый метод даст возможность ускорить процесс создания сложных деталей для машин.

В августе член коллегии Военно-промышленной комиссии Михаил Осыко сообщил о начале испытаний машин на платформе «Бумеранг». Он подчеркнул, что на государственные испытания вышел бронетранспортер К-16 и боевая машина пехоты К-17.

В июле журнал The National Interest назвал «Бумеранг» примером оружия будущего. В публикации отметили переднее расположение двигателя, которое позволило оснастить машину широким люком для десанта.

Даниил Иринин