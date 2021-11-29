Французская компания ARES приобрела истребители "Мираж-2000-5", снятые с вооружения ВВС Катара

ЦАМТО, 26 ноября. Частная французская компания ARES (Advanced Redair European Squadron) приобрела партию истребителей "Мираж-2000-5", снятых с вооружения ВВС Катара, для использования в качестве учебных самолетов потенциального противника.

Как сообщает Defensa.com, в отличие от ВВС других стран, таких как США или Германия, ВКС Франции до сих пор неохотно прибегали к услугам частных компаний для подготовки своих летчиков-истребителей. В настоящее время эту функцию частично удовлетворяет эскадрилья "Кот-д'Ор" с учебно-тренировочным самолетом "Альфа Джет" в качестве самолета-агрессора.

Тем не менее, необходимость проведения тренировок в высокоинтенсивных воздушных боях требует от французских ВКС и стран Западной Европы в целом иметь большее количество самолетов, выполняющих роль агрессора, что не покрывается штатными подразделениями. По данным Европейского оборонного агентства (EDA) налет самолетов "противника" на континенте оценивается примерно в 22 тыс. летных часов в течение следующих пяти лет, что представляет собой потенциальные контракты на сумму более 300 млн. евро. В связи с этим две французские компании высказали намерение удовлетворить данные потребности.

Компания Procor в 2019 году приобрела в Бразилии девять списанных "Мираж-2000B/C". В свою очередь, компания ARES, созданная в результате слияния SDTS и SECAREO, закупит не менее 18 "Мираж-2000" для пополнения своего парка, который размещен на авиабазе в Истре (в настоящее время имеющийся парка включает 9 УТС MB-339C и "Цессна-337"). Эти самолеты используются для учебных миссий типа "Red Air", предусматривающих обучение радиоэлектронной борьбе, углубленную подготовку авиадиспетчеров, а также для моделирования атак "воздух-земля".

По информации газеты Les Echos, в период с декабря 2021 года по апрель 2022 года ARES получит 12 "Мираж-2000-5EDA/DDA" из состава ВВС Катара, которые в настоящее время заменяются новыми "Рафаль" компании Dassault Aviation. Полученные компанией ARES самолеты будут использоваться для подготовки французских летчиков-истребителей "Рафаль".