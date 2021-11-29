В США обеспокоились состоянием боевых самолетов

Боевая готовность самолетов Военно-воздушных сил (ВВС) США снизилась. Об их состоянии сообщает 19FortyFive со ссылкой на отчет, опубликованный в Air Force Magazine.

В публикации подчеркивают, что только у одного из восьми типов боевых самолетов ВВС США повысился уровень боеготовности — штурмовика A-10 Thunderbolt II, до 72,54 процента.

Автор обратил внимание на снизившуюся долю готовых к выполнению задач самолетов пятого поколения. Уровень готовности F-22 Raptor составил 50,81 процента, а готовность F-35A сократилась до 68,8 процента. 19FortyFive подчеркивает, что в случае конфликта с Россией или Китаем ВВС США придется использовать устаревающие самолеты и ограниченное количество истребителей пятого поколения.

В американских ВВС используют понятия боевой готовности и полной боевой готовности. Полностью боеготовыми считаются самолеты, которые могут выполнять все задачи, предназначенные для этого типа летательных аппаратов. Если самолет может выполнить как минимум одну задачу, он считается боеготовым. Этот показатель учли в отчете Air Force Magazine.

Ранее в России описали способ уничтожения истребителей F-35 Lightning II. Было отмечено, что дозаправка в воздухе лишает стелс-самолеты преимуществ малозаметности.

Даниил Иринин