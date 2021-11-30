Корабельные группы вертолетоносцев Японии: тактика действий.

Настоящей публикацией завершается серия статей об эсминцах-вертолетоносцах Морских сил самообороны Японии (МССЯ). Как указывалось ранее, для достижения максимального взаимодействия с ВМС США японские военные пересмотрели тактику применения вертолетоносцев проектов 16DDH «Хьюга» и 22DDH «Идзумо». О том, как формируются корабельные группы, а также какова тактика применения их сил и средств – читайте в статье. Как и прежде, материал представляет оценки китайских специалистов о порядке действий корабельных групп МССЯ.

Сравнение размеров ЭВ «Хюга» (на переднем плане) и «Идзумо» (из базы)

Корабельные группы[/b] – организация и действия

Китайские специалисты отмечают, что поскольку состав вооружения на эсминцах-вертолетоносцах (ЭВ) обоих проектов достаточно слабый, то для выполнения практически любой задачи им, как правило, придется действовать в составе объединенных корабельных групп:

объединенной авианосной поисково-ударной группы (ОАПУГ);

объединенной вертолетоносной экспедиционно-десантной группы (ОВЭДГ) или

вертолетоносной поисково-ударной группы (ВПУГ).

Следует отметить, что действия ОАПУГ и ОВЭДГ возможны только во взаимодействии с кораблями ВМС США. При этом, управление корабельной группой и распределение задач возлагается на офицеров ВМС США, расположенные на авианосцах или универсальных десантных кораблях (УДК) соответствующих проектов. В свою очередь японские военные отвечают за обеспечение второго эшелона системы противолодочной обороны (ПЛО) и минное траление с привлечением вертолетов.

При выполнении задач силами ВПУГ МССЯ командное звено сосредотачивается на борту эсминцев-вертолетоносцев, тогда как эсминцы (с УРО и без такового) распределено выполняют поставленные задачи. По данным китайских источников, при минимальном численном составе ВПУГ МССЯ будет построена следующим образом.

В первом эшелоне идет эсминец-вертолетоносец, который обеспечивает действия вертолетов по поиску и уничтожению подводных лодок (ПЛ) вероятного противника, приближающихся на встречных курсах. Во втором эшелоне действует один эсминец с УРО, отвечающий за ПВО и ПРО основного корабля. В третьем эшелоне будут находиться два эсминца, обеспечивающих ПЛО на случай попытки атаки дизель-электрической подводной лодки (ДЭПЛ) из засады.

Предусмотрен также второй вариант формирования ВПУГ. В этом случае в состав корабельной группы войдут два вертолетоносных корабля, два эсминца с УРО и еще четыре боевых корабля.

Корабельная группа ВМС США в море

Варианты построение корабельных групп

Ниже в таблицах приведен приблизительный состав возможных корабельных групп, сформированных как с участием ВМС США, так и исключительно силами ВМС Японии.

Состав ОАПУГ с участием ВМС США и МССЯ

Тип/проект корабля Кол-во Задачи кораблей Атомный авианосец типа «Нимиц» или «Форд» 1-2 Нанесение авиационных ударов, доставка авиации, штабное управление Эсминцы-вертолетоносцы проектов 16DDH «Хьюга» и 22DDH «Идзумо» 1 ПЛО, доставка вертолетов-тральщиков, авиационное снабжение, управление действиями отдельных подразделений Крейсера проекта «Тикондерога», эсминцы УРО проектов «Орли Берк», «Конго», «Атаго» 3-4 ПВО, ПРО, удары по наземным целям, содействие в ПЛО Эсминцы проектов «Асагири», «Мурасамэ», «Таканами», «Акидзуки» 3-4 ПВО, ПЛО УТС 1 Снабжение АПЛ проектов «Лос-Анджелес», «Си Вулф» или «Вирджиния» 1 ПЛО, удары по наземным целям Другие корабли 1 Согласно предназначению Итого 11-14

Корабли ВМС Японии и США в совместном строю. Источник: invoen.ru

Состав ОВЭДГ с участием ВМС США и МССЯ

Тип/проект корабля Кол-во Задачи Штабной корабль амфибийных сил «Блю Ридж» 1 Штабное управление УДК типа «Уосп» и «Америка» 1 Доставка и управление морским десантом, контроль воздушного пространства, нанесение ударов по наземным целям, управление действиями отдельных подразделений ДВКД типа «Сан-Антонио» 1 Доставка морского десанта Эсминцы-вертолетоносцы проектов 16DDH «Хьюга» и 22DDH «Идзумо» 1 ПЛО, доставка вертолетов-тральщиков, авиационное снабжение, управление действиями отдельных подразделений Передовые платформы обеспечения действий десанта типа «Монтфорд Поинт» 1-2 Транспортировка подразделений второго эшелона морского десанта Крейсеры проекта «Тикондерога», эсминцы УРО проектов «Орли Берк», «Конго», «Атаго» 1-2 ПВО, ПРО, удары по наземным целям, содействие в ПЛО Эсминцы проектов «Асагири», «Мурасамэ», «Таканами», «Акидзуки» 2-3 ПВО, ПЛО Скоростные УТС 1 Согласно предназначению Итого 9-12

Состав ВПУГ МССЯ

Тип/проект корабля Кол-во Задачи Эсминцы-вертолетоносцы проектов 16DDH «Хьюга» и 22DDH «Идзумо» 1 Доставка авиационных подразделений, штабное управление Эсминцы УРО проектов «Конго», «Атаго» 1-2 ПВО, ПРО, удары по наземным целям, содействие в ПЛО Эсминцы проектов «Асагири», «Мурасамэ», «Таканами», «Акидзуки» 2-3 ПВО, ПЛО УТС типа «Масю» 1 Передовое снабжение ВПУГ ДЭПЛ, минные тральщики и т.д. — Согласно предназначению Итого 4-8

Тактика выполнения отдельных задач

Организация противолодочной обороны Каждый эсминец-вертолетоносец проекта 16DDH "Хьюга" несет 12 вертолетов (три эскадрильи по четыре машины) SH-60J/K, тогда как корабли 22DDH "Идзумо" уже 20 однотипных вертолетов (5 эскадрилий). С учетом вертолетов, которые базируются на эсминцах, японские военные смогут сформировать 2-3 эскадрильи для осуществления поиска в режиме «карусель» и 1-2 резервные эскадрильи на случай усиления. Продолжительность каждой «волны» полетов составляет 4-5 часов, но не более 6 «волн» в сутки.

Вертолет SH-60J/K

Известно, что вертолеты каждой эскадрильи будут взлетать по схеме «3 сначала, 1 потом» или «4 сначала, 1 потом» и формировать район поиска с радиусом 400 км. С момента обнаружения подводной цели вертолеты ПЛО передают данные на дружественные корабли и другие летательные аппараты для принятия решения по выбору наиболее подходящего средства поражения – торпеда или ПЛУР, одиночный или залповый пуск.

Организация поиска минных постановок На каждом эсминце-вертолетоносце проекта 16DDH размещена эскадрилья поисковых вертолетов SH-60J/K (4 ед.) и МСН-101 (4 ед), тогда как на 22DDH – уже две эскадрильи SH-60J/K (8 ед.) и одна эскадрилья МСН-101 (4 ед). Порядок действий следующий.

Сначала взлетает МСН-101 и начинает поиск минных постановок на сверхмалой высоте. Следом в воздух поднимаются три вертолета SH-60J/K и образуют треугольное построение с вертолетом МСН-101 в центре. В таком боевом построении смешанная противоминная эскадрилья способна выполнять задачу в течение 3 часов в районе с радиусом в 300 км. По мере обнаружения мин экипаж МСН-101 передает данные о целях на эсминцы, которые устраняют минную угрозу.

Вертолет МСН-101 МСС Японии

Организация поддержки высадки десанта В рамках проведения морской десантной операции корабельные группы ЭВ в зависимости от их проектов смогут задействовать от 8 до 12 или от 16 до 20 летательных аппаратов. В их числе вертолеты и конвертопланы разных типов: UH-1J, CH-47JA, UH-60J, AH-1J, AH-64DJ и MV-22B. По мнению китайских аналитиков вероятен следующий сценарий.

В первой волне смешанная эскадрилья ударных вертолетов AH-1J и AH-64DJ наносит удар по береговым целям. После этого вертолеты второго эшелона SH-60J/K выполняют дополнительный поиск минных постановок и заграждений в зоне высадки морского десанта.

V-22 Osprey на борту авианосца

Военно-транспортные вертолеты CH-47JA, UH-60J и конвертопланы MV-22B (https://invoen.ru/vvt/konvertoplan-v-22-osprey/) третьего эшелона осуществляют высадку первой части десанта. В зависимости от типа кораблей-носителей численность десанта может варьироваться от 100 до 500 военнослужащих. Соответственно первая волна морского десанта на плавучих бронемашинах также будет иметь численность до 500 чел. Кроме того, указанные транспортные вертолеты позволяют доставить легкие колесные транспортные средства массой до 2,5 тонн в количестве до 50 ед. во второй и третьей волне полетов.

Перевозку тяжелой бронетехники обеспечат суда на воздушной подушке типа LCAC, поскольку только они соответствуют требованиям японских военных о выполнении «быстрого» броска с корабля на берег.

Судно на воздушной подушке типа LCAC

После того, как будет создан плацдарм и налажено стабильное снабжение сил морского десанта вертолеты будут направлены для ведения дополнительной разведки в близлежащих морских районах. Координацию действий ВПУГ с передовой корабельной группой прикрытия и истребителями-перехватчиками обеспечит самолет дальнего радиолокационного дозора и наблюдения Е-767. Он же предоставит дополнительный канал связи с командованием в Японии.

Прочие задачи Как указывают китайские специалисты, в случае необходимости эсминцы-вертолетоносцы смогут выполнять роль передовых медицинских пунктов для подготовки раненых к дальнейшей эвакуации на архипелаг. Кроме того, за счет большой вместимости внутренних помещений именно ЭВ станут передовыми временными пунктами снабжения, которые будут передавать другим кораблям топливо и боеприпасы в ограниченном количестве. Помимо того, ЭВ можно использовать для выполнения гуманитарных задач совместно с силами береговой охраны Японии.

По материалам китайского военно-технического издания «Корабельное знание»

Дополнительно по теме:

Развитие вертолетоносцев Японии – взгляд из Китая (часть I) Вертолетоносцы Японии – наращивание потенциала (часть II)

Истребители F-35 ВМС Японии – тактика применения (часть III)