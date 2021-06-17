Развитие вертолетоносцев Японии: взгляд из Китая.

Как отмечают китайские специалисты, уже в начале 90-х гг. прошлого столетия японские военные осознали необходимость поддержания боеготовности вертолетоносных палубных подразделений Морских сил самообороны Японии (МССЯ). С этой целью началась разработка вертолетоносцев (в англоязычном варианте эсминцев-вертолетоносцев, ЭВ) двух серий – 16DDH и 22DDH.

Эсминец-вертолетоносец проекта "Хьюга"

Начало строительства [b]вертолетоносцев

Известно, что японские конструкторы выбирали из четырех концептуальных решений.

Первое – в носовой части корабля располагается палубная надстройка, а центральную и кормовую часть занимает летная палуба.

Второе – корабль обладает двумя полетными палубами, разделенными надстройкой по середине. При этом, предусматривалась возможность изготовления специального проема в надстройке для транспортировки летательных аппаратов.

Третий – создание сплошной плоской летной палубы с надстройкой по правому борту.

Четвертый – строительство сплошной летной палубы с трамплинной частью (копия советских проектов 1143.1-1143.4) и надстройкой по правому борту.

После анализа всех аспектов был выбран именно третий вариант, который позволяет осуществлять взлет и посадку вертолетов, конвертопланов MV-22 и самолетов с вертикальным взлетом AV-8B Harrier II. В ближайшей перспективе японские военные смогут применять палубные версии разведывательных беспилотных летательных аппаратов RQ-9 и MQ-8С.

Известно, что первый вертолетоносец проекта 16DDH заложили 11 мая 2006 г. на судостроительном предприятии «IHI» (производственный номер 2405), спустили на воду 23 августа 2007 г. и передали МССЯ 18 марта 2009 г. Кораблю присвоено имя "Хюга", или "Хьюга" и бортовой номер 181.

Второй корабль данного типа (обозначение проекта 18DDH и производственный номер 2406) был заложен 30 мая 2008 г. Спуск на воду состоялся 21 августа 2009 г., а передача в состав МССЯ 16 марта 2011 г. Бортовой номер 182 «Исе».

Как показывает анализ приведенных сроков, японские кораблестроители значительно ускорили процесс изготовления второго корабля, однако процедура испытаний не претерпела изменений.

Вертолетоносец "Исе" проект 18DHH

Вертолетоносцы проекта "Хьюга" – особенности конструкции

Основной особенностью кораблей данного проекта является бульба увеличенного до 3 м диаметра, которая с одной стороны позволила разместить гидроакустическую аппаратуру, но одновременно значительно снизила максимальную скорость корабля.

Для борьбы с этим недостатком японские инженеры установили четыре газотурбинных двигателя (ГТД) американского производства. В результате двигательная установка развивает мощность в 100 тыс. л.с., крутящий момент от которой передается на две валолинии. Японские специалисты применили ГТД и для привода электрогенераторов, что позволило обеспечить электропитание всех систем корабля за счет высоковольтной системы с напряжение 6600 Вольт.

Корабельная архитектура

Корабли построены по классической однокорпусной схеме и для успокоения качки оснащены соответствующим стабилизаторами, которые также положительно влияют на безопасность полетов. Всего на корабле 7 палуб, летная палуба – основная. Ангар для авиационной техники занимает пространство палуб номер 3 и 4. В носовой части корабля располагаются отсеки для матросов и старшин, отсеки для проведения мероприятий с членами экипажа, отсек для швартового оборудования.

В кормовой части корабля предусмотрены отсеки для размещения личного состава подразделений морского и авиационного десантов (вместимость 100 военнослужащих). Здесь же размещен медико-санитарный отсек: операционная, палаты на 8 коек и общее помещение для раненных (пострадавших).

Кормовая часть надстройки. Видны РЛС и рубка управления полетами

Палубная надстройка, имея длину 70 м и ширину 9 м, включает 4 палубы. В ней располагаются жилые помещении для офицерского состава корабля и военнослужащих авиационной группы. В надстройке оборудованы и основные органы боевого управления: командный центр, боевой информационный центр, комната предполетной подготовки экипажей, рубка управления полетами, ходовой мостик.

В центральной части надстройки размещен выхлопной коллектор для главной силовой установки. Следует отметить, что для снижения радиолокационной заметности японские конструкторы оснастили корабль механизированными лацпортами. Лацпорты скрывают восемь проемов (по четыре с каждого борта), в которых расположены многофункциональные лодки: две высокоскоростные (длина 11 м) и одна универсальная транспортная (длина 9,5 м).

Вертолетоносец "Хьюга". Вид с кормы

Размещение авиационной техники

К штатной авиационной технике ЭВ проектов 16DDH и 18DDH относятся вертолеты МСН-101 (длина 19,5 м, диаметр несущего винта 18,6 м, длина с учетом винта 22,8 м) и SH-60J/K (длина 15,26 м, диаметр несущего винта 16,36 м., длина с учетом винта 19,76 м).

Вертолет МСН-101 МСС Японии

Для их размещения предусмотрен ангар закрытого типа, который может быть разделен пожаробезопасной переборкой на две равные части. Максимальная вместительность ангара составляет 8 вертолетов, при этом еще 4 или 5 винтокрылых машин можно расположить на верхней палубе.

Вертолет SH-60J/K

Кроме указанных вертолетов, палуба и ангар вертолетоносцев рассматриваемых проектов позволяют принимать и размещать конвертопланы типа MV-22. Китайские специалисты указывают, что размеры ангара позволяют перевозить на ЭВ данных проектов усиленную батарею ЗРС MIM-104 PAC3.

Ангар вертолетоносца проекта "Хьюга"

Перемещение вертолетов с палубы в ангар и обратно обеспечивают два подъемника соответствующих размеров. Подъемники расположены с интервалом в 61 м, т.е. взлетно-посадочные позиции (ВПП) рассчитаны таким образом, что они находятся на разном удалении друг от друга. Следует отметить, что ВПП номер 1,2 и 3 предназначены для вертолетов SH-60J/K, а ВПП номер 4 – для более тяжелых МСН-101.

Каждая ВПП оснащена специальными форсунками для подачи горячей пресной воды (пара), необходимой для противосоляной обработки вертолетов. Покрытие палубы также разработано с учетом применения данной системы при околонулевых температурах, т.е. обладает противоскользящими свойствами.

Подъемник для авиационной техники

По данным китайских специалистов, японские военные приняли МСН-101 (японская лицензионная копия AW-101) на вооружение в замен устаревших тяжелых вертолетов-тральщиков МН-53Е. Новые вертолеты обладают лучшей устойчивостью при полетах на малых высотах с малыми скоростями, но при этом могут развивать максимальную скорость в 280 км/ч. Известно, что Командование ССЯ вернуло оставшиеся МН-53Е американским коллегам, которые используют их в качестве доноров сменно-запасных частей для своих аналогичных вертолетов.

Вооружение и органы боевого управления

Для защиты эсминцев-вертолетоносцев от средств воздушного нападения вероятного противника конструкторы предусмотрели размещение универсальной вертикальной пусковой установки Мк.41 Mod22 на 16 контейнеров, в которых размещают 32 зенитные управляемые ракеты ESSM.

Кроме того, экипаж может задействовать систему постановки помех типа SRBOC. Также эти вертикальные ПУ позволяют осуществлять пуски ПЛУР тип 07. Данными о воздушной обстановке и наведение ЗУР обеспечивает РЛС FCS-3. Станция способна одновременно автоматически сопровождать 300 воздушных целей на дальности 200 км.

Вертикальные ПУ Мк41 Mod22 вертолетоносца

В качестве средства борьбы с подводными лодками вероятного противника корабли получили трехтрубные торпедные аппараты калибра 324 мм. Данные для стрельбы готовит ГАС OQQ-21, но при этом экипаж может воспользоваться и контрмерами типа OLQ-1

Как указывают китайские специалисты, обработка информации и принятие решений осуществляет во флагманском командном центре (ФКЦ) корабля. ФКЦ представляет собой сочетание стандартного боевого информационного центра от эсминца типа «Конго»/«Атаго» и командного центра флагмана ВМС США.

Флагманский командный центр ЭВ проекта 16DHH

Вычислительная сеть корабля типа JSWAN позволяет одновременно работать операторам 60 боевых постов управления и 200 боевых постов разведки и информационного обеспечения. Согласно публикациям, ФКЦ вертолетоносцев подлежит трансформированию с целью увеличения количества постов управления и связи.

Центральный компьютер обрабатывает информацию от РЛС и ГАС и передает ее в боевую командую систему ATECS и систему тактической разведки OYQ-10. Получение информации и передачу боевых приказов на корабли и в штабные органы ССЯ обеспечивает система спутниковой связи B2/D (Ku-диапазон). Последняя сопряжена с компактной системой распределенной связи ВМС США AN/USC-42 (условное обозначение DAMA) и системой спутниковой связи FLTSATCOM. По оценкам китайских аналитиков, японским военным предстоит модернизировать систему обмена данными с вертолетами.

В заключение

В дополнение к вышесказанному китайские специалисты отмечают, что ЭВ проектов 16DDH и 18DDH – это корабли с серьезными возможностями в вопросах управления и обработки разведывательной (тактической) информации. Вместе с тем, они не позволяют базировать палубные истребители с укороченным (вертикальным) взлетом из-за недостаточной длины для взлета с полной нагрузкой.

Кроме того, данные вертолетоносцы не могут выступать в роли экстренного транспорта снабжения. В частности, ЭВ рассматриваемых проектов могут передать на другие корабли группы не более 1000 тонн мазута. Также китайские специалисты отмечают необходимость модернизации грузоподъемных механизмов.

Ограниченные размеры отсеков для боеприпасов не позволяют принимать боепитание, нехарактерное для рассматриваемых кораблей. При полной загрузке авиационной техникой остается крайне мало места в ангаре для размещения личного состава или легкой бронетехники.

Продолжение следует…

По материалам китайского специализированного военно-технического издания «Корабельное знание»