Войти
Газета.ru

Наследницы «Ночных Ведьм». Кто в России готовит женщин-пилотов для ВКС

444
0
0
Источник изображения: gazeta.ru

Как российские девушки продолжают дело легендарных советских летчиц

В годы Великой Отечественной войны в СССР существовал женский полк ночных бомбардировщиков. Сегодня российские девушки-курсантки тоже учатся управлять боевыми самолетами. О женской традиции в военной авиации - в авторской колонке журналиста Алексея Стейнерта специально для «Газеты.Ru».

«У каждой из нас была своя мечта. Да и можно ли жить без мечты? Тогда это не жизнь, а существование. Одна хотела стать врачом, другая считала, что самая лучшая профессия - учитель, третья... Словом, все мы, как и подобает молодым, стремились к своей мечте», - писала в своей книге «Ночные Ведьмы» летчица знаменитого женского полка ночных бомбардировщиков, Герой Советского Союза Раиса Аронова. В суровые годы Великой Отечественной войны ей, как и миллионам жителей страны, пришлось проститься со своими мечтами и мирной жизни. Аронову призвали в небо.

Она стала одной из летчиц 46-го гвардейского Таманского авиационного полка - уникального в своем роде. Он появился благодаря Марине Расковой: в юности будущий Герой Советского Союза училась в консерватории и даже не думала о самолетах. Но к 20 годам у нее проснулась страсть к небу, и вскоре она поставила сразу несколько мировых рекордов. С началом Великой Отечественной войны у Марины Расковой появилась идея создать регулярные женские авиаполки, но военное руководство ее не поддержало.

Помогло личное знакомство со Сталиным и его симпатия - именно так началась история легендарных «Ночных Ведьм». Девушки, которых подобрала Марина Раскова, обучались в городе Энгельс: они летали на облегченных бипланах У-2 (или По-2), созданных в конструкторском бюро Поликарпова в 1928 году. Эти машины считались учебными, а также применялись для сельскохозяйственных работ - поэтому в народе их прозвали «кукурузниками». Но именно на них и предстояло воевать советским летчицам, которые попали на фронт в мае 1942 года.

Поначалу немцы насмехались над боевыми «кукурузниками»: в деревянных самолетах с фанерной и полотняной обшивкой они не видели никакой угрозы для себя и презрительно называли У-2 «рус-фанер». Впрочем, совсем скоро советские летчицы заставили фашистов сильно пожалеть об этом.

Дело в том, что самолеты из фанеры оказались поразительно живучими и выдерживали более сотни попаданий, а благодаря тому, что управлять У-2 было легко, летчицы могли точно наносить авиаудары.

Свои боевые вылеты легкие бипланы для маскировки совершали только по ночам. А когда советские летчицы пикировали на позиции фашистов, они отключали моторы на своих У-2. Перед смертью немцы слышали лишь негромкий шелест воздуха под крыльями бипланов. Выжившие фашисты потом в ужасе рассказывали, что этот шелест напоминал им звук метлы. Именно поэтому немцы уважительно прозвали советских летчиц «Ночными Ведьмами», а сбить один из У-2 - ту самую «рус-фанер» - теперь стало считаться среди фашистов огромным успехом.

«Запомните: бывают такие моменты, когда сила твоей любви к Родине измеряется силой ненависти к ее врагам», - напишет годы спустя в своей книге Раиса Аронова. Любовь к родине у советских летчиц была велика: в годы войны они произвели больше 23 тысяч боевых вылетов, сбросили более трех тысяч бомб, уничтожили 17 переправ, девять поездов, 176 автомобилей, 86 огневых точек…Список можно продолжать долго. Более 250 девушек авиполка за свой героизм были награждены орденами и медалями.

Теперь, десятилетия спустя, дело легендарных «Ночных Ведьм» продолжат уже российские девушки. Такая честь выпала курсанткам Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков имени Анатолия Серова: в 2020 году они успешно прошли первую в своей жизни летную практику на реактивном учебно-боевом самолете Л-39. А в 2022 году начнется их служба в Воздушно-космических силах России (ВКС)

Стать пилотами боевых самолетов предстоит четырем девушкам: Анне Щербаковой из Перми, Екатерине Пчеле из Энгельса (того самого, где когда-то обучались будущие «Ночные Ведьмы»), Владиславе Григоренко из Челябинска и Юлии Бабич из Москвы.

«Девушки с июня по сентябрь отлетали учебные часы практики, выполнили более 50 вылетов с инструктором. Первый этап обучения курсантки успешно завершили, поэтому получат допуск к самостоятельным учебным полетам. После выпуска их направят в действующие войска», - рассказывал официальный представитель пресс-службы Минобороны России Артем Шерстюков.

На протяжении своих вылетов курсантки постоянно оттачивали технику пилотирования - от взлета и набора высоты - до предпосадочного снижения и посадки. Специальность девушек - это дальняя, штурмовая и истребительная авиация.

«Самолет не знает, кто им управляет, мужчина или девушка. Не все еще получается идеально, есть над чем работать. В полете ощущения самые прекрасные: лучшее чувство, которое я испытала в жизни!», - рассказывала в интервью курсантка Анна Щербакова. А главное желание другой курсантки, Юлии Бабич - это «служить Родине и летать».

Четыре девушки, которые готовятся стать пилотами боевых самолетов - это уникальное явление для российской авиации. У каждой из курсанток - своя судьба, но их объединяет искренняя любовь к небу и желание при необходимости защищать его от врагов. И перед этим квартетом, который стремится потеснить мужчин за штурвалами грозных боевых машин, стоит главная задача: стать достойными наследницами «Ночных Ведьм», легенд советской авиации.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Алексей Стейнерт - специалист по работе силовых структур, лауреат ведомственных наград от МЧС и Росгвардии, автор более 200 публикаций на военную и правоохранительную тематику.


Алексей Стейнерт


Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
L-39
Л-39
МИКР
Компании
Минoбороны РФ
МЧС
Росгвардия
Проекты
2020-й год
Военные учения
Похожие новости
24.11.2020
Михаил Мизинцев доложил о развитии системы межведомственного взаимодействия в области обороны в 2020 году
28.09.2020
Минобороны объяснило перенос учений "Кавказ-2020" вглубь страны
25.12.2017
Российское оружие одержало знаковую победу над террористическим интернационалом
13.01.2012
Военные L-39 превратят в аттракцион для олигархов
11.01.2012
ВВС России получат до 2020 года более 50 новых самолетов Як-130
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.11 08:37
  • 99
В США удивились размерам Су-75
  • 26.11 08:18
  • 1
Президент согласился с предложением о персональной ответственности руководителей госкомпаний за закупку отечественного ПО
  • 26.11 07:41
  • 33
Путин назвал крушение АПЛ "Курск" следствием огромных сложностей в вооруженных силах
  • 26.11 06:21
  • 1
Создатель российского «железа» строит огромное производство в Дубне
  • 26.11 06:12
  • 1
Запущенный с Плесецка ракетой "Союз-2.1Б" военный спутник вывели на расчетную орбиту
  • 26.11 05:47
  • 1
«Ржавеющие» ВМС США сравнили с мертвым ВМФ СССР
  • 26.11 05:23
  • 4
Извольте разоружиться
  • 26.11 05:12
  • 1
Ход копьем: использует ли Киев на востоке страны импортное оружие
  • 26.11 04:45
  • 7
Пазл сложился: алмазные мозаики заменят кремний в микросхемах
  • 25.11 22:51
  • 11
У Су-35 нашли два дополнительных радара против стелс-целей
  • 25.11 22:47
  • 13
Готовится к полету первый бомбардировщик Ту-160М новой постройки
  • 25.11 21:42
  • 411
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 25.11 21:12
  • 27
Так ли все плохо с Тихоокеанским флотом
  • 25.11 21:06
  • 11
«Роснано», похоже, конец: госкомпания на грани дефолта, сайт загибается
  • 25.11 20:45
  • 178
Слепые «Цирконы»