Влагостойкая фанера и ЛДСП: в чем особенности материалов?

К плитным материалам относят древесностружечные и древесноволокнистые плиты, фанеру. Они отличаются ценой, целевым назначением, эксплуатационными свойствами. Фанера бывает с разной степенью устойчивости к влаге и изготавливается из шпона. По ссылке https://www.plittorgservis.com.ua/fanera/fanera-fk можно заказать влагостойкую фанеру по выгодной стоимости от ведущих производителей.

В чем особенности влагостойкой фанеры?

Фанера относится к многослойному материалу, а для марки ФК характерна стойкость к воздействию влаги и неплохая прочность. Для ее получения используют лиственные породы древесины и смолы карбамидоформальдегидного типа.

Она относится к классу Е1, поэтому применяется в жилых помещениях. К отличительным особенностям этого материала относят следующее:

отличные декоративные свойства;

простая обработка;

стойкость к изгибанию;

прочность;

экологическая безопасность;

демократичная стоимость.

В зависимости от сорта и качества сырья различают четыре сорта фанеры. Она может применяться для черновой отделки при укладке разных напольных покрытий, сооружения рекламных конструкций и перегородок, изготовления тары и игрушек, корпусной мебели и пр.

По способу обработки поверхности фанерные листы могут быть со шлифовкой и ламинацией, а также разной толщины и размеров листа. От эксплуатационных свойств напрямую зависит сфера использования стройматериала.

Свойства и назначение ЛДСП

Кроме фанеры, еще одним востребованным материалом являются ламинированные древесностружечные плиты. Заказать ЛДСП можно на сайте https://www.plittorgservis.com.ua/dsp-laminironnoe по выгодной цене от лучших производителей.

Поверхность может быть разных оттенков, имитировать камень или натуральное дерево, что расширяет сферу применения. Для ЛДСП характерно оптимальное соотношение стоимости, качества, прочностных характеристик, поэтому они востребованы для производства мебели «эконом» класса.

Они применяются также для декоративной отделки помещений благодаря экологической безопасности и отличным декоративным свойствам. В основе плита из древесной стружки с покрытием ламинирующей пленкой с двух сторон.

По сравнению с обычной плитой ламинированная характеризуется повышенной прочностью и влагостойкостью, устойчивостью к истиранию и прочим внешним воздействиям. Поверхность может быть гладкой или фактурной с имитацией дерева или камня.

По запросу заказчика выполняется раскрой плит на детали любой конфигурации (прямые или криволинейные). Заказать порезку ДСП можно на сайте https://www.plittorgservis.com.ua/uslugi, которая выполняется опытными мастерами на современных станках. Кроме порезки, может быть выполнена радиусная обработка, сверление отверстий под крепления, поклейка кромки и нанесение клея на ПВХ кромку.