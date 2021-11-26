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На Украине отработали действия ПВО в условиях помех

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Источник изображения: Кадр: ВСУ

Экипажи комплексов противовоздушной обороны (ПВО) украинской армии отработали действия в условиях помех. В ходе учений зенитные ракетные системы (ЗРС) советского производства противостояли украинским комплексам радиоэлектронной борьбы «Омут». Об этом сообщает Defence Express.

Издание отмечает, что военные использовали новую версию авиационного комплекса «Омут», разработанного компанией «Радионикс». Помехи применили против комплексов ПВО С-125, «Бук» и С-300, которые стоят на вооружении украинской армии.

Производитель подчеркнул, что применение комплекса «Омут» позволило расчетам систем ПВО отработать уничтожение воздушных целей в условиях применения средств радиоэлектронной борьбы.

Контейнер комплекса «Омут» включает систему радиоэлектронной разведки и радиоэлектронного подавления. Разработка позволяет выставлять помехи радарам систем ПВО и головкам самонаведения зенитных ракет. В публикации отмечают, что диапазон работы «Омута» можно расширить. Это позволит влиять на работу основных образцов современных ЗРК.

В сентябре источник ТАСС в оборонно-промышленном комплексе сообщил об испытаниях вертолета с комплексом радиоэлектронной борьбы. По его словам, в России работают над модификацией Ми-8АМТШ, которая позволит нарушать связь и системы управления войсками противника.


Даниил Иринин

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Россия
Украина
Продукция
Ми-8
Ми-8АМТ
С-125
С-300
Проекты
Военные учения
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