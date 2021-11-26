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Россия по тревоге перебросила «Искандеры»

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Источник изображения: Фото: Константин Морозов / РИА Новости

Минобороны России осенью по тревоге подняло оперативно-тактические ракетные комплексы (ОТРК) «Искандер-М» одной из бригад Западного военного округа и транспортными самолетами перебросило их на Новую Землю, сообщают «Известия», ссылаясь на источники в военном ведомстве.

Таким образом расчетами ОТРК был проведен полный цикл учебно-боевых тренировок. «В завершение маневров ракетчики провели реальные боевые пуски. Благодаря этим маневрам подтвердилась возможность оперативной переброски комплексов и их применения в экстремальных климатических условиях Заполярья», — пишет газета.

По мнению завкафедрой управления и социальных технологий Северо-Западного института РАНХиГС Инны Ветренко, не многие страны обладают возможностью тестировать вооружение в разных природно-климатических зонах. «Такие сложные маневры должны служить сигналом нашим оппонентам, которые в последнее время создают напряженную ситуации и своими действиями, и своими заявлениями», — отметила она.

В ноябре бывший начальник главного управления международного военного сотрудничества Минобороны России генерал-полковник в отставке Леонид Ивашов заявил, что Москва может поставить Минску ракетные комплексы «Искандер-М», но только в случае реальной военной угрозы для Белоруссии.


Иван Потапов

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Страны
Белоруссия
Россия
Продукция
Искандер
Компании
Минoбороны РФ
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