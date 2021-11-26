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Известия.ru

Северный форт: «Искандеры» взяли под защиту Арктику

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Источник изображения: Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Минобороны России провело экспериментальные учения за Полярным кругом. Оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М» были подняты по тревоге и транспортными самолетами переброшены на Новую Землю. После чего их расчеты провели полный цикл учебно-боевых тренировок. В завершение маневров ракетчики провели реальные боевые пуски. Благодаря этим маневрам подтвердилась возможность оперативной переброски комплексов и их применения в экстремальных климатических условиях Заполярья. По словам экспертов, такая проверка особенно актуальна на фоне обстановки, складывающейся вокруг российских границ.

Минобороны России провело экспериментальные учения за Полярным кругом. Оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М» были подняты по тревоге и транспортными самолетами переброшены на Новую Землю. После чего их расчеты провели полный цикл учебно-боевых тренировок. В завершение маневров ракетчики провели реальные боевые пуски. Благодаря этим маневрам подтвердилась возможность оперативной переброски комплексов и их применения в экстремальных климатических условиях Заполярья. По словам экспертов, такая проверка особенно актуальна на фоне обстановки, складывающейся вокруг российских границ.

Проверка морозом

Экспериментальные учения оперативно-тактических ракетных комплексов (ОТРК) «Искандер» прошли осенью нынешнего года. Как рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве, их результаты были признаны успешными, а все поставленные задачи были отработаны в полном объеме. В частности, ракетные комплексы доказали свою уникальную подвижность, а также возможность эффективно выполнять боевые задачи в условиях Заполярья.

В маневрах были задействованы ОТРК одной из бригад Западного военного округа. Боевые машины были переброшены из Центральной России на Новую Землю самолетами военно-транспортной авиации. В ходе учений личный состав отработал все элементы боевого применения «Искандеров»: развертывание, марш, прибытие на боевые позиции, приведение комплексов в боевое положение. Завершились маневры боевыми пусками ракет.

Такие пуски расчеты «Искандеров» проводят примерно раз в год. Как правило, это происходит на знакомых каждому офицеру ракетных войск полигонах Ашулук и Капустин Яр. Отработка боевого применения после длительного перелета, в суровых климатических условиях проводилась впервые.

– Не многие страны обладают такой возможностью тестировать вооружение в разных природно-климатических зонах, — рассказала «Известиям» завкафедрой управления и социальных технологий Северо-Западного института РАНХиГС Инна Ветренко. — Это повышает общую боеспособность наших вооруженных сил. Сегодня это особенно актуально на фоне складывающейся вокруг российских границ ситуации. В военном плане — повышение квалификации специалистов вооруженных сил, в геополитическом — с точки зрения мировой расстановки сил, полюсов напряженности и способности России оперативно реагировать на угрозы. Это очень важно и с информационной точки зрения. Такие сложные маневры должны служить сигналом нашим оппонентам, которые в последнее время создают напряженную ситуации и своими действиями, и своими заявлениями.

В октябре этого года по периметру российских границ заметно усилилась военная активность НАТО. Самолеты стран альянса постоянно проводят разведывательные полеты в Черном море и на Балтике, а ВМС США и их союзников провели маневры вблизи крымских берегов. Как писали «Известия», возросла интенсивность разведывательных полетов в районе Баренцева моря. 23 ноября глава Минобороны Сергей Шойгу заявил, что за последний месяц бомбардировщики ВВС США не менее десяти раз отрабатывали нанесение ядерных ударов по территории России.

По наземным и морским целям

— Любая военная техника разрабатывается под определенный температурный диапазон внешней среды, — рассказал «Известиям» военный историк Дмитрий Болтенков. — Все ракетные соединения дислоцированы значительно южнее региона Новой Земли, где нет возможности протестировать новые комплексы в условиях столь низких температур. Применение «Искандеров» в Арктике особенно важно с учетом того, что они могут стрелять не только по наземным, но и по морским целям, в том числе — подвижным. И с учетом позиции России, что ей принадлежат северные территории, и она не собирается ими ни с кем делиться, маневры «Искандеров» имеют особое значение. Это сигнал тем странам, которые мечтают, чтобы Северный морской путь был международной трассой и считают, что России в Арктике делать нечего. Теперь известно, что там могут быть задействованы не только береговые комплексы «Бастион», но еще и «Искандеры».

Как сообщали в Минобороны, в этом году было проведено несколько учений ракетных соединений. В частности, бригада 58-й общевойсковой армии Южного военного округа отрабатывала действия по приему боеприпасов, их последующую погрузку на транспортно-заряжающие машины, перезарядку комплексов. В маневрах задействовали более 50 единиц техники. Согласно данным производителя, примерно такое количество машин составляет полный бригадный комплект: 12 пусковых установок, 12 транспортно-заряжающих машин, 11 командно-штабных, 17 — жизнеобеспечения и вспомогательных. Одним залпом ракетная бригада может запустить 24 ракеты.

В России оперативно-тактические комплексы «Искандер-М» поступают на вооружение с 2010 года. В течение прошедшего десятилетия ими заменяли устаревшие «Точка-У», которые уступали по всем параметрам. Как заявил в интервью «Известиям» начальник ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Михаил Матвеевский, на новое оружие уже перешли все имевшиеся ракетные бригады, а также было сформировано несколько новых.

Новый комплекс может вести огонь как аэробаллистическими (они не покидают атмосферу Земли), так и крылатыми ракетами. Сочетание разных типов боеприпасов, двигающихся по разным траекториям, должно осложнять работу ПВО противника.

С середины прошлого десятилетия Россия начала активно укреплять оборону арктических рубежей. Было создано объединенное стратегическое командование «Северный флот», ставшее по статусу равным военному округу. Вдоль Северного морского пути создается инфраструктура и размещаются воинские части. В частности, на арктических островах появились подразделения береговых ракетных комплексов «Бал» и «Бастион».

Помимо поддержания постоянного контингента военные также разрабатывают способы оперативной переброски сил в регион. Ранее в этом году, как сообщали «Известия», была отработана переброска береговых ракетных комплексов с Балтики в Мурманскую и Архангельскую области. Для этого использовались корабли, наземный транспорт и самолеты военно-транспортной авиации.

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