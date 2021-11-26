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Naked Science

В России спроектировали сверхзвуковой стратолет

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Стратосфера
Стратосфера.
Источник изображения: ©Fotolia/studio023.

Российские инженеры спроектировали самолет для межконтинентальных полетов в стратосфере. Его можно назвать условным аналогом британского Skylon.

Стратолет спроектировали в Казанском национальном исследовательском техническом университете имени Туполева. Он получит фюзеляж с крыльями, горизонтальные управляющие поверхности спереди и сзади, комбинированный ракетный или воздушно-ракетный двигатель и разгонный блок.

Такая компоновка, по мнению разработчиков, позволит создать самолет, отличающийся высокой полезной нагрузкой и способный подняться в небо за очень короткий промежуток времени. Проект можно считать условным аналогом британского Skylon, который, как ожидают, совершит первый полет в середине десятилетия.

Сверхзвуковой летательный аппарат для межконтинентальных полетов в стратосфере

Источник изображения: Роспатент

Преимуществом российского самолета перед ним называют двухступенчатый принцип полета, благодаря которому, как считают, удастся снизить заправочную массу топлива последней ступени и повысить полезную нагрузку.

Сверхзвуковой летательный аппарат для межконтинентальных полетов в стратосфере

Источник изображения: Роспатент

Помимо этого, в России полным ходом разрабатывают многоразовый носитель, оснащенный возвращаемой крылатой ступенью. Сделать ее прототип хотят в конце 2022-го. Ранее сообщалось, что инженеры начали создавать двигатель для перспективного носителя.

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Страны
Великобритания
Россия
Компании
Роспатент
Туполев
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