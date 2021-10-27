Озвучены сроки создания прототипа российской многоразовой крылатой ступени «Крыло-СВ»

Российские специалисты должны создать прототип «Крыла-СВ» в конце следующего года. Об этом сообщил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

О сроках создания прототипа многоразовой ракетной крылатой ступени со ссылкой на главу космического ведомства сообщил ТАСС. По словам Дмитрия Рогозина, аппарат должен быть готов к концу 2022 года.

Он заявил, что Россия не может применять технические решения, которые выбрала компания SpaceX. «По баллистическим расчетам, если мы стартуем с космодрома Восточный, место посадки ракетных блоков — граница Охотского моря и нашего дальневосточного берега, Хабаровского края. Это зона совершенно необжитая, и место, чтобы забрать наш ракетный модуль, представляется крайне сложным», — отметил руководитель «Роскосмоса».

Аванпроект ступени «Крыло-СВ» подготовили и защитили в Фонде перспективных исследований в мае позапрошлого года. Разработчик — КБ имени В. М. Мясищева.

После того как ракета выйдет на заданную высоту, раскроется крыло и активируется реактивный двигатель, что позволит возвратить первую ступень домой. Одна из схем посадки предполагает применение лыж. Для создания двигателя перспективного изделия хотят использовать 3D-принтер.

В основе концепции — конструкция аппарата «Байкал», представляющего собой многоразовый ускоритель для первой ступени ракеты «Ангара». Работы над ним вели специалисты Центра имени Хруничева. Макет прототипа показали в Ле-Бурже в 2001 году. Проект так и не реализовали на практике — по крайней мере, в том виде, в котором его демонстрировали изначально.

Макет ускорителя «Байкал-Ангара». Источник: Роскосмос

Напомним, недавно Минобороны представило облик перспективного крылатого носителя сверхлегкого класса, получившего обозначение «Иркут». Вместе с многоразовой ракетой показали одноразовую версию. Последняя получит стартовую массу в 23,6 тонны. Если говорить о многоразовом варианте, то масса окажется больше и достигнет 25 тонн.

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Одноразовая ракета может вывести на низкую околоземную орбиту (200 километров) примерно 580 килограммов грузов. Многоразовый носитель выводит почти 400 килограммов. Обе модификации должны выполнить первый полет в 2024-м.

Помимо крылатой ракеты, в России создают и более привычный многоразовый носитель, который должен садиться подобно тому, как это делает Falcon 9 от SpaceX. Проект назвали «Амур-СПГ». Если планы не поменяются, первый полет должен состояться в 2026 году.