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В России появится стратолет для путешествий между континентами

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Источник изображения: Фото: Pixabay

Ученые Казанского национального исследовательского технического университета имени Туполева (КАИ) спроектировали сверхзвуковой летательный аппарат для межконтинентальных полетов в стратосфере, сообщает РИА Новости со ссылкой на документ Роспатента.

Аппарат, который появится в России, будет состоять из фюзеляжа с крыльями, горизонтальных управляющих поверхностей спереди и сзади, комбинированного ракетного или воздушно-ракетного двигателя на кислороде, а также разгонного блока, к которому закрепят два газотурбинных двигателя и обтекатель двигателя фюзеляжа. При этом у блока есть овальное крыло, прикрепленное через два топливных бака к концам крыльев стратолета.

Технические решения позволят создать аппарат с увеличенной полезной нагрузкой и сокращенным временем взлета по сравнению с иностранными конкурентами. Стратолет предназначен для путешествий между континентами. Наиболее близким аналогом разработки ученые указали проект британского многоразового беспилотного космолета Skylon компании Reaction Engines Limited, который собираются запустить в середине 2020-х годов.

Ранее в России рассказали о постройке авианосца ради «внушительной картинки». Такая разработка «не позволит Западу продолжать единолично доминировать на экране мирового телевизора и в головах миллиардов людей».


Марина Совина

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Великобритания
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