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В России рассказали о постройке авианосца ради «внушительной картинки»

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Источник изображения: Фото: Андрей Лузик / РИА Новости

Более важной, чем ведение войны, задачей Военно-морского флота (ВМФ) России является ее предотвращение, оптимальному решению которой малозаметный и малогабаритный надводный и тем более подводный флот не соответствует, рассказывает еженедельник «Звезда».

В публикации говорится, что «для успешного решения этой задачи военно-морской флот должен быть, наоборот, максимально заметным», ради чего в России будут строить «большие корабли», к которым относятся, например, авианосцы.

«Нравится нам это или нет, но XXI век — информационный век. Где правит бал и владеет умами миллиардов людей именно внушительная картинка. И не понимать этого или хотя бы недооценивать это важнейшее психологическое обстоятельство мы не имеем права. Особенно если хотим предотвратить войну», — пишет издание.

Отмечается, что новые большие корабли «не позволят Западу продолжать единолично доминировать на экране мирового телевизора и в головах миллиардов людей».

В июле 2019 года «Звезда» написала, что вместо копирования американских проектов авианосцев российским конструкторам следовало бы задуматься о разработке «принципиально новых решений, которые невозможно найти в рамках нынешней догматической схемы». «Например, о подводном авианосце с летательными аппаратами, которые находились бы на борту огромного спрятанного в глубине океана стартового комплекса и могли стартовать прямо оттуда без его подъема на поверхность. А затем снова нырять в океан и швартоваться к борту подводного аэродрома», — говорилось в публикации еженедельника.


Иван Потапов

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Проекты
Авианосец
ОБСЕ
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