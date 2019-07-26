В России задумались о "подводном авианосце"

Вместо копирования американских проектов авианосцев российским конструкторам следовало бы задуматься о разработке "принципиально новых решений, которые невозможно найти в рамках нынешней догматической схемы", пишет "Звезда".

"Почему бы не подумать о революционно новом концепте такого корабля? Например, о подводном авианосце с летательными аппаратами, которые находились бы на борту огромного спрятанного в глубине океана стартового комплекса и могли стартовать прямо оттуда, без его подъема на поверхность. А затем снова нырять в океан и швартоваться к борту подводного аэродрома", — говорится в публикации еженедельника.

Отмечается, что такой "подводный авианосец" мог бы оснащаться летательным изделием, совмещающим в себе возможности "самолета, мини-подводной лодки и, возможно, даже ракеты".

Согласно изданию, проект российского атомного авианосца проекта 11430Э "Ламантин" устарел. "Ну, корыто и корыто, практически полностью списанное с отнюдь не бесспорного американского образца. А эта вторичность сама по себе — гарантия провала", — пишет еженедельник.

В июле военный эксперт Дмитрий Болтенков "ущербный образ" единственного российского авианосца "Адмирал Кузнецов" объяснил бедностью СССР.

В том же месяце руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов оценил создание 360-метрового атомного авианосца проекта 11430Э "Ламантин" в полтриллиона рублей (восемь миллиардов долларов).