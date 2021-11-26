В России оценили учения ВВС США

Учения Военно-воздушных сил (ВВС) США с отработкой ядерного удара оценили в России. Военный эксперт Владислав Шурыгин рассказал «Известиям» о последствиях действий Соединенных Штатов.

«Мы со скоростью экспресса идем к новой большой, как минимум европейской войне. Я считаю, что все приготовления, которые сейчас были запущенны на Западе, ведут к столкновению», — отметил Шурыгин.

По словам эксперта, активность военных США и НАТО возвращается к уровню холодной войны. Он сравнил современную ситуацию с положением перед Первой мировой войной. «В 1914 году — это был запущенный механизм мобилизации. Его в итоге не смогли остановить, и отмобилизованные армии начали войну. Сейчас идет такая же гонка военных мероприятий», — добавил эксперт.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что ВВС США отработали возможный ядерный удар по территории России. По его словам, десять стратегических бомбардировщиков отработали применение ядерного оружия с двух направлений.

В октябре издание The Drive сообщило об испытаниях ядерной бомбы B61-12 в США. Истребитель-бомбардировщик пятого поколения F-35 Lightning сбросил макет бомбы на полигоне Тонопа в Неваде.

Даниил Иринин