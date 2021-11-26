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В России оценили учения ВВС США

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Архивное фото
Архивное фото.
Источник изображения: Фото: Match Special Report USA-NUCLEAR/ICBM U.S. Air Force / Senior Airman Ian Dudley / Reuters

Учения Военно-воздушных сил (ВВС) США с отработкой ядерного удара оценили в России. Военный эксперт Владислав Шурыгин рассказал «Известиям» о последствиях действий Соединенных Штатов.

«Мы со скоростью экспресса идем к новой большой, как минимум европейской войне. Я считаю, что все приготовления, которые сейчас были запущенны на Западе, ведут к столкновению», — отметил Шурыгин.

По словам эксперта, активность военных США и НАТО возвращается к уровню холодной войны. Он сравнил современную ситуацию с положением перед Первой мировой войной. «В 1914 году — это был запущенный механизм мобилизации. Его в итоге не смогли остановить, и отмобилизованные армии начали войну. Сейчас идет такая же гонка военных мероприятий», — добавил эксперт.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что ВВС США отработали возможный ядерный удар по территории России. По его словам, десять стратегических бомбардировщиков отработали применение ядерного оружия с двух направлений.

В октябре издание The Drive сообщило об испытаниях ядерной бомбы B61-12 в США. Истребитель-бомбардировщик пятого поколения F-35 Lightning сбросил макет бомбы на полигоне Тонопа в Неваде.


Даниил Иринин

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
B61 ЯБ
F-35
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
NATO
Военные учения
Ядерный щит
ЯО
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