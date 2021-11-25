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Naked Science

Rocket Lab анонсировала первое возвращение ступени ракеты Electron с помощью вертолета

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Electron
Electron.
Источник изображения: Rocket Lab

В первой половине следующего года Rocket Lab попытается вернуть ступень носителя Electron при помощи вертолета. Ранее компания несколько раз успешно приводняла ее в океане.

Rocket Lab официально подтвердила, что попытается поймать первую ступень своей ракеты в воздухе во время следующей «многоразовой» миссии. Ее могут провести в первой половине 2022 года.

Этому предшествовали успешные возвращения первой ступени с приводнениями: последнюю такую миссию Rocket Lab провела 18 ноября. В промежутке между этим запуском и следующей попыткой возврата первой ступени Rocket Lab осуществит ряд пусков, которые не предполагают ее восстановления.

Концепция Rocket Lab отличается от подхода SpaceX. Согласно плану, первую ступень будет ловить в воздухе специальным образом модернизированный вертолет. Впоследствии ее восстановят и снова задействуют для запуска.

Многоразовую ракету активно разрабатывают и в России. Речь, в частности, идет о проекте «Крыло-СВ», направленном на создание крылатой ступени, способной возвращаться и садиться как самолет. Как стало известно в начале ноября, «Роскосмос» заказал двигатели для перспективной ракеты.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Rocket Lab
SpaceX
Роскосмос
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