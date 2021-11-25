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США захотели передать Украине афганские вертолеты

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Источник изображения: Фото: Reuters

В США рассматривают возможность передачи Украине афганских вертолетов. В администрации президента Джо Байдена захотели передать украинским военным Ми-17. Об этом сообщает Defence Blog со ссылкой на CNN.

В понедельник телеканал CNN сообщил, что администрация Байдена может передать Украине новую технику. Источники канала подчеркнули, что в оборонном ведомстве США настаивают на передаче Украине техники, которую изначально приобрели для вооруженных сил Афганистана.

Речь идет о вертолетах российского производства, которыми планировали усилить Военно-воздушные силы (ВВС) Афганистана. Defence Blog отмечает, что несколько афганских Ми-17 уже проходили ремонт на украинских предприятиях.

Ранее самолет Ан-124-100 «Руслан» перевез два вертолета Ми-17 бывших ВВС Афганистана на авиабазу ВВС США. В публикации The Drive предположили, что в Соединенные Штаты доставили вертолеты, которые афганские пилоты оставили в Узбекистане. В августе на авиабазу Термез прибыли вертолеты Ми-17, UH-60 и легкие самолеты ВВС Афганистана.

В сентябре украинское ГП «Харьковское государственное авиационное производственное предприятие» (ХГАПП) начало подготовку к производству фюзеляжей для вертолетов. В материале Defence Express отметили, что предприятие готовит выпуск элементов фюзеляжа и хвостовой балки вертолетов МСБ-2 и МСБ-8.


Даниил Иринин

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Страны
Афганистан
Россия
США
Узбекистан
Украина
Продукция
UH-60
Ан-124
Ан-124-100
Ми-17
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