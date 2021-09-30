Украина начала готовить производство фюзеляжей для вертолетов

Вертолеты МСБ-8, разработанные украинской компанией «Мотор Сич», могут получить фюзеляжи собственного производства. Подготовку к выпуску деталей корпуса вертолета начали на ГП «Харьковское государственное авиационное производственное предприятие» (ХГАПП). Об этом сообщает Defence Express.

Генеральный директор ХГАПП Александр Кривоконь отметил, что предприятие работает над подготовкой к производству оснастки фюзеляжа и хвостовой балки вертолетов МСБ-2 и МСБ-8.

Авторы напоминают, что в июне генеральный директор АО «Мотор Сич» Вячеслав Богуслаев заявлял о начале работ по изготовлению фюзеляжа для транспортного вертолета МСБ-8. Он отметил, что предприятие начинает производство вертолета со взлетной массой в 4,5 тонны.

В основе МСБ-8 лежит украинская модификация Ми-8МСБ, которая не сертифицирована в России. Отличием украинского вертолета стали новые двигатели и частично реконструированный фюзеляж. Для модернизированных вертолетов используют элементы корпуса советского производства.

Ранее стало известно о подписании контракта между Турецкой авиационной ассоциацией (Türk Hava Kurumu — THK) и компанией «Укрспецэкспорт». Соглашение предполагает создание базы капитального ремонта вертолетов Ми-17 на территории Турции.

Даниил Иринин