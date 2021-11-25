Войти
Lenta.ru

F-35 получит умные бомбы

192
0
0
Источник изображения: Источник: Reuters

В США начали испытания умной бомбы на истребителе-бомбардировщике пятого поколения F-35 Lightning II. Самолет получит управляемую высокоточную бомбу GBU-53/B StormBreaker. Об этом сообщает Defence Blog со ссылкой на компанию Raytheon.

В пресс-релизе компании отметили, что испытания GBU-53/B StormBreaker на F-35 впервые провели в конце 2021 года. Тесты позволили отработать интеграцию боеприпаса в системы самолета.

Бомба получила инфракрасную головку самонаведения, полуактивный лазер и радиолокационную станцию миллиметрового диапазона для наведения на цель. Также GBU-53/B StormBreaker может использовать инерциальную систему наведения и GPS.

В Raytheon подчеркнули, что новый боеприпас способен обнаруживать и классифицировать движущиеся цели. GBU-53/B StormBreaker может расширить возможности истребителей в условиях плохой видимости.

В июне в США завершили первую фазу испытаний системы полуавтономного высокоточного оружия Golden Horde («Золотая Орда»). Истребитель F-16 Fighting Falcon сбросил шесть бомб Collaborative Small Diameter Bomb (CSDB).

В июне 2020 года истребитель F/A-18E/F Super Hornet впервые выпустил бомбу GBU-53/B StormBreaker. В публикации Forbes отметили, что сначала новый боеприпас получат самолеты F/A-18E/F Super Hornet и F-15E Eagle. После этого начнется работа по интеграции бомбы в арсенал F-35 Lightning II, который сможет нести 24 боеприпаса. Управление бомбами могут осуществлять в рамках программы «Золотая Орда».


Даниил Иринин

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
F-15
F-16
F-18
F-35
GBU-39
Super Hornet
Компании
Raytheon
Проекты
2020-й год
GPS
Похожие новости
15.10.2020
Американцы вооружились нечувствительной к погодным условиям планирующей бомбой
17.07.2020
США после «Золотой Орды» испытали «Серого волка»
17.06.2020
США впервые сбросили «умную» авиабомбу GBU-53 StormBreaker с палубного истребителя-бомбардировщика
25.11.2015
ВВС США могут закупить новые F-15, F-16 и F-18
14.10.2013
Поколение "5 минус"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.11 02:20
  • 73
Sina (Китай): заморский эксклав наконец-то «расцвел»! Россия вонзает нож в самое сердце НАТО
  • 25.11 01:57
  • 88
В США удивились размерам Су-75
  • 25.11 00:21
  • 29
Зенитный комплекс "Тор" научили бороться с ордой дронов-камикадзе
  • 24.11 23:53
  • 1
Извольте разоружиться
  • 24.11 23:16
  • 6
«Роснано», похоже, конец: госкомпания на грани дефолта, сайт загибается
  • 24.11 23:07
  • 1
Мантуров сообщил о подготовке контракта на массовые поставки "Охотников" Минобороны РФ
  • 24.11 22:10
  • 1
Министр обороны Украины сообщил о консультациях стран НАТО о "шагах на опережение в связи с действиями РФ на границе"
  • 24.11 22:08
  • 4
Американский F-22 заметили с «зеркальным» покрытием
  • 24.11 22:02
  • 3
На верфи Austal USA состоялась церемония крещения 13-го десантного корабля EPF
  • 24.11 21:54
  • 5
Пазл сложился: алмазные мозаики заменят кремний в микросхемах
  • 24.11 21:47
  • 24
The National Interest (США): российский танк Т-80 — это не шутка
  • 24.11 21:37
  • 7
У Су-35 нашли два дополнительных радара против стелс-целей
  • 24.11 21:32
  • 4
«Армения потребует у России вывести 102-ю военную базу»
  • 24.11 21:10
  • 18
Так ли все плохо с Тихоокеанским флотом
  • 24.11 20:54
  • 408
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов