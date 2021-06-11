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Американская «Золотая Орда» впервые ударила сразу шестью бомбами

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Источник изображения: Фото: U.S Air Force

Военно-воздушные силы (ВВС) США завершили первую фазу демонстрационных испытаний системы полуавтономного высокоточного оружия Golden Horde («Золотая Орда»), впервые ударив сразу шестью бомбами Collaborative Small Diameter Bomb (CSDB), сообщает Defense News.

Последние тесты состоялись 26 мая ракетном полигоне Уайт-Сэндс в Нью-Мексико. Во время испытаний истребитель F-16 Fighting Falcon сбросил шесть бомб CSDB, которые обменивались данными друг с другом и с наземной станцией. Таким образом была выполнена первая задача тестов — установление соединения между бомбами при помощи сети Banshee 2 (в предыдущих испытаниях взаимодействовали четыре и две бомбы). В рамках второй задачи рою CSDB с наземной станции была передана обновленная информация о цели.

В итоге пара бомб синхронно уничтожила одну цель, еще две бомбы ударили по паре разных мишеней.

В марте портал FlightGlobal написал, что в предпоследнюю неделю февраля в ходе совместного применения сразу четырех авиабомб GBU-39/B SDB, интегрированных в систему Golden Horde, были одновременно успешно поражены четыре цели.

В июне 2020 года истребитель F/A-18E/F Super Hornet впервые выпустил авиабомбу GBU-53/B StormBreaker, которая, как писал Forbes, будучи интегрированной в программу Golden Horde, изменит «правила игры».

В марте того же года ВВС США на мероприятии Air Warfare Symposium 2020 в Орландо (Флорида) показали анимацию удара по противнику перспективной системы Golden Horde, предполагающей использование искусственного интеллекта и коммуникаций.


Иван Потапов

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Страны
Мексика
США
Продукция
F-16
F-18
GBU-39
Super Hornet
Проекты
2020-й год
AI
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