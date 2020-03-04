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США показали удар «Золотой Орды»

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Военно-воздушные силы США на мероприятии Air Warfare Symposium 2020 в Орландо (Флорида) показали анимацию удара по противнику перспективной системы полуавтономного высокоточного оружия Golden Horde («Золотая Орда»), предполагающей использование искусственного интеллекта и коммуникаций. Соответствующий ролик опубликован в Twitter.

В феврале глава Стратегического командования Вооруженных сил США адмирал Чарльз Ричард заявил, что создание Соединенными Штатами системы противоракетной обороны, позволяющей защититься от российских ракет, технически нереализуемо и угрожало бы стабильности.

В ноябре 2019 года издание Popular Mechanics рассмотрело пример работы Golden Horde, когда для уничтожения одной цели используются три ракеты — в случае, когда одна из них уничтожает мишень, две другие могут использоваться для разведки местности.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Проекты
2020-й год
AI
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