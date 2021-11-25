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Раскрыты подробности о новейшей российской ЗРС С-550

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Источник изображения: Фото: пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Новая зенитная ракетная система (ЗРС) С-550 на основе ЗРС С-500 «Прометей» будет обеспечивать противоракетную и противокосмическую оборону стратегических объектов России вместе со своей предшественницей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к российскому военному ведомству.

По данным агентства, С-550 не придет на замену С-500, поскольку является более облегченной версией последней. Перед ней будут стоять другие боевые задачи, несколько отличающиеся от тех, что выполняет «Прометей». «Силовые методы воздействия на угрожающие объекты тоже будут отличаться», — добавил источник.

Как сообщил собеседник агентства, системы С-500 и С-550 станут платформой для новой системы противовоздушной обороны и вместе будут прикрывать стратегические объекты страны от гиперзвуковых целей. «Вместе с системой С-350 "Витязь" и комплексами ближнего действия они будут отрабатывать абсолютно все имеющиеся сегодня цели», — пояснил источник.

Ранее источники РИА Новости в Минобороны раскрыли главную цель С-550. По их данным, система будет специализироваться на уничтожении баллистических и орбитальных космических объектов, в том числе ядерных боевых блоков межконтинентальных ракет.


Марина Совина

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
С-350 50Р6А "Витязь"
С-500
Проекты
ГЗЛА
Ядерный щит
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