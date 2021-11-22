Войти
Lenta.ru

Раскрыта главная цель российской системы ПРО С-550

116
0
0
Источник изображения: Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Главной целью мобильной системы ПРО С-550, которая в настоящее время разрабатывается в России, станут американские космические беспилотные аппараты X-37, способные нести ядерные заряды. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на два источника в оборонно-промышленном комплексе.

По словам собеседника агентства, С-550 будет специализироваться на уничтожении баллистических и орбитальных космических объектов, в том числе ядерных боевых блоков межконтинентальных ракет. Он подчеркнул, что среди типовых целей российской системы ПРО можно назвать планирующие гиперзвуковые блоки и беспилотники, такие как X-37.

Отмечается, что фактически новая система будет модификацией С-500 со специализацией на перехвате баллистических и орбитальных целей.

Ранее военный обозреватель ТАСС Дмитрий Литовкин рассказал, что российская система противоракетной обороны С-550, вероятно, работает по принципу кинетического перехвата целей, что избавит от образования «ядерного пепла» над головами жителей России при перехвате ракет противника, например США. Автор отмечает, что «в случае с системой ПРО в СССР перехват ядерных боеголовок над Центральным промышленным районом страны осуществлялся встречным ядерным взрывом». «В облаке плазмы сгорало все — ложные цели-обманки и сами боеголовки. Таким образом, "ядерный пепел" все равно падал на страну. С-550, если рассуждать логически, будет работать по другому принципу — кинетическому перехвату», — уверен обозреватель.


Марина Совина

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
X-37
С-500
Проекты
БПЛА
ГЗЛА
Ядерный щит
Похожие новости
22.11.2021
Источники назвали целью системы ПРО С-550 американские космические беспилотники X-37
25.03.2019
Самые опасные: в США рассказали про российские крейсеры
28.05.2018
Россия провела секретные испытания ЗРК новейшего поколения
15.12.2014
Противоракетная и противовоздушная оборона России будет лучшей в мире
06.01.2011
Военные вехи
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.11 23:50
  • 44
США столкнулись с бессилием снова попасть на Луну
  • 21.11 20:40
  • 18
В США удивились размерам Су-75
  • 21.11 13:07
  • 3
Минобороны получило партию новейших зенитных управляемых ракет "Стрела-9М333"
  • 21.11 11:30
  • 31
Су-75 и Су-57Э впервые показали вместе
  • 21.11 09:41
  • 37
Лидер эфиопского региона Тыграй заявил о ракетном обстреле столицы соседней Эритреи
  • 21.11 02:51
  • 4
Звездный воин: что скрывает российская система противоспутникового оружия
  • 20.11 08:43
  • 1
Минобороны ОАЭ подписало 5 контрактов во второй день Dubai Airshow 2021
  • 20.11 08:39
  • 1
Великобритания согласилась продать Украине военные корабли и ракеты
  • 20.11 06:43
  • 8
Россия к началу декабря усилит военную группировку в Крыму десантным полком
  • 20.11 04:11
  • 14
Пашинян заявил, что Азербайджан предпринимает в Нагорном Карабахе дискредитирующие российских миротворцев действия
  • 20.11 03:09
  • 1
Трансформер и содержание: Черноморский флот усилят новым патрульным кораблем
  • 20.11 02:02
  • 1
«Роскосмос» перенес запуск ракеты «Протон-М» с космодрома Байконур
  • 19.11 21:08
  • 1
Шойгу заявил, что новая российская система на испытаниях ювелирно поразила старый спутник
  • 19.11 13:42
  • 105
Британия подготовила спецназ для отправки на Украину для «войны» с РФ
  • 19.11 13:35
  • 8
Казахстан заказал два военно-транспортных самолета Airbus A400M