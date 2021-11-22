Раскрыта главная цель российской системы ПРО С-550

Главной целью мобильной системы ПРО С-550, которая в настоящее время разрабатывается в России, станут американские космические беспилотные аппараты X-37, способные нести ядерные заряды. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на два источника в оборонно-промышленном комплексе.

По словам собеседника агентства, С-550 будет специализироваться на уничтожении баллистических и орбитальных космических объектов, в том числе ядерных боевых блоков межконтинентальных ракет. Он подчеркнул, что среди типовых целей российской системы ПРО можно назвать планирующие гиперзвуковые блоки и беспилотники, такие как X-37.

Отмечается, что фактически новая система будет модификацией С-500 со специализацией на перехвате баллистических и орбитальных целей.

Ранее военный обозреватель ТАСС Дмитрий Литовкин рассказал, что российская система противоракетной обороны С-550, вероятно, работает по принципу кинетического перехвата целей, что избавит от образования «ядерного пепла» над головами жителей России при перехвате ракет противника, например США. Автор отмечает, что «в случае с системой ПРО в СССР перехват ядерных боеголовок над Центральным промышленным районом страны осуществлялся встречным ядерным взрывом». «В облаке плазмы сгорало все — ложные цели-обманки и сами боеголовки. Таким образом, "ядерный пепел" все равно падал на страну. С-550, если рассуждать логически, будет работать по другому принципу — кинетическому перехвату», — уверен обозреватель.

Марина Совина