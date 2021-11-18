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С-550 избавит россиян от «ядерного пепла» над головами при ударе США

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Источник изображения: Фото: РИА Новости

Российская система противоракетной обороны (ПРО) С-550, вероятно, работает по принципу кинетического перехвата целей, что избавит от образования «ядерного пепла» над головами жителей России при перехвате ракет противника, например США. Об этом пишет военный обозреватель ТАСС Дмитрий Литовкин.

Автор отмечает, что «в случае с системой ПРО в СССР перехват ядерных боеголовок над Центральным промышленным районом страны осуществлялся встречным ядерным взрывом». «В облаке плазмы сгорало все — ложные цели-обманки и сами боеголовки. Таким образом, "ядерный пепел" все равно падал на страну. С-550, если рассуждать логически, будет работать по другому принципу — кинетическому перехвату», — уверен обозреватель.

По его мнению, «обломки боеголовки будут фонить, но не так, как если бы им все же удалось у нас над головами взорвать свой заряд». Автор уверен, что, скорее всего, С-550 может стать «развитием системы А-135, которая, оставаясь на боевом дежурстве, дополнится новым эшелоном антиракет дальнего заатмосферного перехвата А-235 "Нудоль" и ее мобильным аналогом».

В ноябре источник ТАСС, близкий к Минобороны, сообщил, что первая мобильная специализированная система стратегической ПРО С-550 будет поставлена на вооружение российской армии до 2025 года. Как тогда же писали РИА Новости, ссылаясь на источники в оборонно-промышленном комплексе, С-550 станет первой в мире мобильной специализированной системой противоракетной и противокосмической обороны.


Иван Потапов

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  • В новости упоминаются
Страны
Ирак
Россия
США
Продукция
А-135
А-235
Проекты
Ядерный щит
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