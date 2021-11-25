Войти
Lenta.ru

Украина проверила «выжигающие российские войска» снаряды

214
0
0
«Ольха-М»
«Ольха-М».
Источник изображения: Фото: ТАСС/Zuma

Вооруженные силы Украины (ВСУ) проверили боеготовность реактивных систем залпового огня «Ольха». Соответствующее видео опубликовано на YouTube.



Агентство Defense Express пишет, что речь идет о тестировании на одном из полигонов ВСУ 300-миллиметровых реактивных снарядов Р624 «Ольха» дальностью до 70 километров, принятых на вооружение в 2018 году. Ракеты серийно производятся бюро «Луч». Отмечается, что в перспективе ВСУ получит снаряды Р624М «Ольха-М» дальностью до 120 километров.

В феврале «Ольха», созданная на основе советской РСЗО 9К58 «Смерч», в публикации украинского издания «Цензор.НЕТ» была названа страшным оружием, способным на дальности в 70 километров доставлять мощную осколочно-фугасную боевую часть массой 250 килограммов с точностью плюс-минус 20 метров. «Российские войска можно было бы выжигать в случае вторжения с безопасных расстояний», — говорилось в статье.

В апреле 2018 года «Луч» впервые показал кадры попадания в цель ракеты комплекса «Ольха».


Иван Потапов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Компании
Луч КБ
Похожие новости
05.07.2021
На Украине назвали стоимость оружия для «уничтожения» Крымского моста
14.09.2020
Полный провал А. Абравамичуса в реформировании украинского ОПК
22.10.2019
"Оружие возмездия": чем Украина хочет сдерживать Россию
07.02.2018
Россия поставила Украине оружие "сдерживания агрессора"
02.07.2014
Какие виды вооружений производят на Украине!?
09.11.2006
Прогнозный объем экспорта вооружений Украины в 2006 году оценивается в $700 млн.
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 25.11 02:20
  • 73
Sina (Китай): заморский эксклав наконец-то «расцвел»! Россия вонзает нож в самое сердце НАТО
  • 25.11 01:57
  • 88
В США удивились размерам Су-75
  • 25.11 00:21
  • 29
Зенитный комплекс "Тор" научили бороться с ордой дронов-камикадзе
  • 24.11 23:53
  • 1
Извольте разоружиться
  • 24.11 23:16
  • 6
«Роснано», похоже, конец: госкомпания на грани дефолта, сайт загибается
  • 24.11 23:07
  • 1
Мантуров сообщил о подготовке контракта на массовые поставки "Охотников" Минобороны РФ
  • 24.11 22:10
  • 1
Министр обороны Украины сообщил о консультациях стран НАТО о "шагах на опережение в связи с действиями РФ на границе"
  • 24.11 22:08
  • 4
Американский F-22 заметили с «зеркальным» покрытием
  • 24.11 22:02
  • 3
На верфи Austal USA состоялась церемония крещения 13-го десантного корабля EPF
  • 24.11 21:54
  • 5
Пазл сложился: алмазные мозаики заменят кремний в микросхемах
  • 24.11 21:47
  • 24
The National Interest (США): российский танк Т-80 — это не шутка
  • 24.11 21:37
  • 7
У Су-35 нашли два дополнительных радара против стелс-целей
  • 24.11 21:32
  • 4
«Армения потребует у России вывести 102-ю военную базу»
  • 24.11 21:10
  • 18
Так ли все плохо с Тихоокеанским флотом
  • 24.11 20:54
  • 408
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов