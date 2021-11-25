Украина проверила «выжигающие российские войска» снаряды

Вооруженные силы Украины (ВСУ) проверили боеготовность реактивных систем залпового огня «Ольха». Соответствующее видео опубликовано на YouTube.

Агентство Defense Express пишет, что речь идет о тестировании на одном из полигонов ВСУ 300-миллиметровых реактивных снарядов Р624 «Ольха» дальностью до 70 километров, принятых на вооружение в 2018 году. Ракеты серийно производятся бюро «Луч». Отмечается, что в перспективе ВСУ получит снаряды Р624М «Ольха-М» дальностью до 120 километров.

В феврале «Ольха», созданная на основе советской РСЗО 9К58 «Смерч», в публикации украинского издания «Цензор.НЕТ» была названа страшным оружием, способным на дальности в 70 километров доставлять мощную осколочно-фугасную боевую часть массой 250 килограммов с точностью плюс-минус 20 метров. «Российские войска можно было бы выжигать в случае вторжения с безопасных расстояний», — говорилось в статье.

В апреле 2018 года «Луч» впервые показал кадры попадания в цель ракеты комплекса «Ольха».

Иван Потапов