На Украине рассказали о «выжигающем российские войска» оружии

Украинская реактивная система залпового огня (РСЗО) «Ольха», созданная на основе советской РСЗО 9К58 «Смерч», в публикации украинского издания «Цензор.НЕТ» названа страшным оружием, способным на дальности в 70 километров доставлять мощную осколочно-фугасную боевую часть массой 250 килограммов с точностью плюс-минус 20 метров.

«Российские войска можно было бы выжигать в случае вторжения с безопасных расстояний», — говорится в статье.

Там же утверждается, что первая партия РСЗО «Ольха» уже поставлена украинским войскам.

Украинский противокорабельный ракетный комплекс «Нептун», с помощью которого «российские корабли можно будет топить с дистанции в 100 километров», в публикации назван уникальным, поскольку «у нас [Украины] нет никаких эффективных средств поражения маневрирующих морских целей». Госиспытания комплекса должны завершиться в 2020 году.

В публикации говорится, что Министерство обороны Украины выделило средства на закупку «Ольхи» и «Нептуна», однако изменило порядок финансирования — вместо прямого финансирования создателю оружия, конструкторскому бюро (КБ) «Луч», предлагается взять кредиты под госгарантии, от чего КБ отказалось.

В декабре 2019 года испытательный полет украинской противокорабельной ракеты Р-360 комплекса РК-360МЦ «Нептун», которому на Украине предрекают роль «уничтожителя» Крымского моста, заснял истребитель Су-27 воздушных сил страны.

В апреле 2018 года «Луч» впервые показал кадры попадания в цель ракеты комплекса «Ольха».