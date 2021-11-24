«Одновременно с двух направлений". Как США готовятся к удару по территории России

Шойгу рассказал, что самолеты США отрабатывали применение ядерного оружия против РФ

Москва обеспокоена тем, что в последнее время резко участились полеты американских стратегических бомбардировщиков у границ России. Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал об этом во время диалога со своим китайским коллегой Вэй Фэнхэ. Он отметил, что американские самолеты приближались к госгранице на расстояние в 20 км, отрабатывая при этом «вариант применения ядерного оружия против России».

У восточных границ России значительно активизировались стратегические бомбардировщики Военно-воздушных сил (ВВС) США, заявил министр обороны России Сергей Шойгу. По его словам, летчики отрабатывают тактику нанесения ракетных ударов, что несет в себе угрозу не только для России, но и для Китая.

"Только в 2020 году над акваторией Охотского моря стратегическая авиация Военно-воздушных сил Соединенных штатов Америки выполнила 22 полета, в то время как в 2019 году их было всего три", - отметил глава ведомства во время диалога со своим китайским коллегой Вэй Фэнхэ.

По словам российского министра, "в ходе этих мероприятий экипажи американских бомбардировщиков отрабатывают выход на рубеж применения крылатых ракет с нанесением условного ракетного удара".

"Во всех случаях наши средства противовоздушной обороны своевременно обнаруживали американские стратегические бомбардировщики, устанавливали непрерывный контроль и осуществляли меры по предотвращению инцидентов", - подчеркнул Шойгу сказал министр.

Он обратил внимание, что за последний месяц американская стратегическая авиация совершила около 30 вылетов к российским границам. Это "в 2,5 раза больше, чем за соответствующий период прошлого года".

Шойгу добавил, что в ноябре 10 стратегических бомбардировщиков США "отрабатывали вариант применения ядерного оружия против России практически одновременно с Западного и Восточного направлений" в рамках учений Global Thunder 22.

Эти учения позволяют проверять "готовность ядерных сил" во всех районах миссии. «Global Thunder 22 будет применять опыт глобальных операций в координации с другими боевыми группами, службами и вовлеченными правительственными агентствами США в целях сдерживания, обнаружения и при необходимости отражения стратегических атак против США и их союзников», - говорилось в заявлении Стратегического командования ВС США (STRATCOM).

Так, 30 октября штабы Шестого флота ВМС США и военно-морских ударных сил и сил поддержки НАТО начали операции в Черном и Средиземном морях. Тогда же российский Черноморский флот начал слежение за ракетным эсминцем США USS Porter. 1 ноября к нему присоединился флагман Шестого флота военно-морских сил США USS Mount Whitney.

О том, что действия западных стран обостряют ситуацию в приграничных зонах, говорил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии МИД РФ 18 ноября.

"Что касается Черного моря, то последнее вообще выходит за определенные рамки: на расстоянии 20 км от нашей государственной границы летают стратегические бомбардировщики, они, как известно, несут очень серьезное оружие", - сказал он.

Он добавил, что Москва постоянно заявляет о своей обеспокоенности по этому поводу. "Говорим о красных линиях, но, конечно, понимаем, что партнеры наши очень своеобразные и, как бы сказать помягче, очень поверхностно относятся ко всем нашим предостережениям и разговорам о красных линиях", - заметил президент России.

Замглавы МИД России Сергей Рябков отмечал, что Вашингтон готов понизить порог применения ядерного оружия. "Нас беспокоит многое в том, что происходит у американцев с точки зрения их отношения к роли ядерного оружия. Они понижают порог применения ядерного оружия, доктринально и материально к этому готовятся", - подчеркнул дипломат в середине ноября.

Ежегодные учения США Global Thunder 22 критикуются не только со стороны России, но и властями КНДР. 17 ноября внешнеполитическое ведомство Северной Кореи заявило, что эти тренировки, "проводимые в атмосфере боевых действий, являются подготовкой к ядерной войне". В сообщении также подчеркивается, что Соединенные Штаты - это единственная страна в мире, которая когда-либо использовало ядерное оружие.

Вместе с тем МИД КНДР призвал американцев прекратить "безрассудное поведение" и перестать укреплять свой ядерный потенциал.

Военное сотрудничество России и Китая

23 ноября Шойгу на видеоконференции со своим китайским коллегой подчеркнул, что сейчас, в условиях "усиливающейся геополитической турбулентности и повышения конфликтного потенциала в разных районах мира", взаимодействие Москвы и Пекина особенно актуально.

"Китай и Россия в течение многих лет являются стратегическими партнерами", - подчеркнул российский министр.

В качестве важного события международного сотрудничества Шойгу назвал совместное с Китаем морское патрулирование в северо-западной части Тихого океана. Не менее важная часть взаимодействия - "очередное воздушное патрулирование стратегических ракетоносцев ВКС России и бомбардировщиков ВВС Народно-освободительной армии Китая в воздушном пространстве над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей".

Он подчеркнул, что китайская и российская армии взаимодействуют "на земле, в море и воздухе". Шойгу добавил, что в этом году стороны впервые провели совместные учения на территории Китая "Сибу/ Взаимодействие-2021".

Ангелина Мильченко