На кого работают наши ученые

Болонская система и индекс Хирша – удавки, уничтожающие российскую систему образования и науку

Статья «Вузы под прицелом» вызвала неподдельный интерес читателей, политологов, преподавателей вузов и педагогического сообщества, поскольку атака на российских ректоров и обвинения их зарубежными радиоголосами в недостаточной научной активности (индекс Хирша) в значительной мере базируются на существующем в настоящее время внешнем управлении российским образованием и наукой. Но тема, на мой взгляд, не исчерпана. Что показывает анализ путей дискредитации отечественной науки нашими противниками извне и внутри страны?

Особого внимания заслуживает политика отслеживания итогов научной работы. Она относится главным образом к работникам НИИ и вузов России. Для оценки деятельности специалистов и организаций введены показатели, в основу которых положено количество публикаций за определенное (месяц, год) время, которые необходимы для защиты кандидатских и докторских диссертаций, присвоения ученых званий, определения суммы премиальных вознаграждений по фондам и грантам и далее. Казалось бы, благородная цель. Но что стоит за этим?

Разведки практически всех стран собирали и собирают информацию разными способами. Но наиболее распространенным и безопасным является анализ средств массовой информации. Об этом со знанием дела писал в мемуарах «Пятьдесят лет в строю» наш военпред во Франции Алексей Игнатьев. Он никогда не практиковал сбор информации через агентуру. Использовался простой способ тщательного изучения открытых печатных изданий, которые выходили в стране пребывания. Анализ публикаций позволяли получать достоверные сведения, которые могли принести пользу России. Думаю, этот прием актуален и сегодня, что неудивительно.

Объективные законы развития проявляют себя повсеместно. Один из них гласит: кто владеет информацией, тот владеет миром. Именно он лежит в основе информационной политики власть предержащих в США, Великобритании, ФРГ. Среди множества направлений, которые реализуют, например, в Штатах в глобальной политике, находится получение предельно возможного количества разнообразной информации и главным образом из области новейших достижений науки России.

“Почти все структуры регулирования и контроля содержания и качества изданий, в том числе российские, оказались под зарубежным приглядом”

Мало кто представляет, но используемая дипломатами и посольствами технология получения информации о странах пребывания посредством изучения СМИ в настоящее время приобрела космические масштабы. Так, количество российских публикаций в журналах, индексируемых Scopus и WoS, с 35 тысяч в 2012 году выросло до 75 тысяч в 2019-м, что, безусловно, облегчает работу профессиональных разведчиков.

В 1999 году по инициативе РФФИ для обеспечения российским ученым электронного доступа к ведущим иностранным научным изданиям была создана Платформа eLIBRARY.RU. С 2005-го eLIBRARY.RU начала работу с русскоязычными публикациями и ныне является ведущей в мире электронной библиотекой научной периодики на русском языке. Компания «Научная электронная библиотека» запустила проект в области наукометрии – Российский индекс научного цитирования (РИНЦ).

Сегодня существенно изменилась ситуация: только печатные издания, в которых публикуются основные результаты исследований учебных и научных организаций, исчисляются тысячами. Важными отечественными документами стали перечень ВАК при Минобрнауки российских рецензируемых научных журналов, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты, а также система учета цитирований в Российском индексе научного цитирования (РИНЦ).

Поэтому для различных ведомств зарубежных государств сбор информации о публикационной активности не представляет особого труда. Однако и потребность в информации кратно увеличилась. Интерес к результатам научных исследований наших ученых у зарубежных специалистов не снизился. К чему это привело?

Во-первых, активизировались рассылки посредством e-mail приглашений российским научным работникам принимать участие в различных зарубежных конференциях.

Во-вторых, рассылаются предложения публиковать статьи ученых в зарубежных изданиях США, Германии, Венгрии, Польши и других стран.

Снижение конкуренции

Активное сотрудничество ученых разных стран – явление, повторим, положительное, однако в сложившейся форме публикационной деятельности есть ряд негативных аспектов.

Самое неприятное и даже опасное – игнорирование суверенности и достаточности российской системы управления качеством научной продукции.

Управленческим органам и организациям, оценивающим и контролирующим научную деятельность, приходится выполнять требования федеральных министерств: приказа Минобрнауки России от 15 февраля 2017 года № 136, приказа Министерства науки и высшего образования от 30 июля 2019 года № 544. Эти нормативно-правовые акты устанавливают показатели качества научной деятельности вузов и академических институтов, в том числе не только количество цитирований в РИНЦ, но и количество цитирований в индексируемых системах цитирования в Web of Science («Сеть науки», поисковая интернет-платформа, объединяющая реферативные базы данных научных публикаций и патентов) и Scopus.

Для решения этих задач была создана крупнейшая в России электронная библиотека научных публикаций, обладающая богатыми возможностями поиска и получения информации. Она интегрирована с РИНЦ, созданным по заказу Минобрнауки РФ, бесплатным общедоступным инструментом измерения и анализа активности ученых и организаций. Поддерживается компанией «Научная электронная библиотека» (еLIBRARY.RU).

Платформа eLIBRARY.RU создана в 1999 году по инициативе РФФИ для электронного доступа отечественным ученым к ведущим иностранным научным изданиям. Однако все вышло наоборот. Вскоре владельцем Российского индекса научного цитирования стала Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. В результате почти все структуры регулирования и контроля содержания и качества изданий, в том числе российские, оказались под зарубежным контролем.

Что собирает Scopuc

В настоящее время за рубежом создано большое количество организаций, в которых ведутся регистрация и систематизация российских публикаций. В их числе Web of Science, ISBN, ISSN, Scopus, Elsevier, а также РИНЦ. К числу наиболее известных фирм, заинтересованных в сборе новейших научных достижений, следует отнести «Скопус» – библиографическую и реферативную базу данных и инструмент для отслеживания цитируемости статей, опубликованных в 23,7 тысячи названий пяти тысяч издателей. Разработчиками являются издательская корпорация Elsevier (Великобритания), Web of Science (компания ThomsonReuters, США) и Scopus (научное издательство Elsevier, Нидерланды).

Таким образом, сконструирована и работает на регулярной основе «перекачка» информации, содержащейся в публикациях многих тысяч российских ученых.

В Интернете информационные рекламные поля заполнены объявлениями и приглашениями к публикации в «Скопусе». Указываются весьма заманчивые сроки подготовки статей (месяц-два), предлагаются услуги перевода текстов с русского на английский, редактирование. Что не менее важно и цинично – указываются цены этих услуг: 37–40 тысяч рублей.

Нельзя не обратить внимания на парадокс: в обычной экономической среде одна сторона передает другой товар или оказывает ему услугу, за что получатель товара или услуги производит соответствующую оплату.

Здесь же мы видим совершенно алогичную картину: научный работник затрачивает усилия на производство научного продукта и он же платит деньги за опубликование статьи. Когда-то научным работникам платили гонорар за публикацию, теперь они же еще и платят за право быть опубликованными в иностранном журнале!

Есть основания считать, что фетишизация индекса Хирша и публикаций в зарубежных изданиях унижает и дискредитирует такое понятие, как ученая степень. ЕГЭ, Болонская система, ставка на цитируемость в западной прессе – это удавки, уничтожающие российскую систему образования и науки.

При всей унизительности созданной системы, кроме всего прочего, организация публикаций в зарубежных изданиях возложена вузами на самих преподавателей. То есть каждый должен из собственного кармана финансировать размещение статей в зарубежных СМИ, поднимая тем самым рейтинг вуза и рискуя собственными средствами.

Российские ученые и преподаватели из своей скромной зарплаты вынуждены оплачивать помещение научного продукта в зарубежных изданиях.

Увы, не увенчались успехом попытки профессора Тюменского государственного университета Владимира Осейчука и профессора Тольяттинского госуниверситета Натальи Бобровой оспорить в Верховном суде требование о публикации в изданиях, индексируемых международными базами Scopus, Web of science, и других западных СМИ отмены ряда положений приказа Минобрнауки от 10 декабря 2013 года. Истцы считают, что министерский приказ противоречит 44-й статье Конституции, гарантирующей право на свободу научного творчества.

Наука должна быть суверенной

Уже много сказано и написано о том, что сложившаяся в Российской Федерации система подготовки и оценки научных публикаций несовершенна. Что необходимо реализовать политику президента России на повышение уровня суверенизации по отношению к государству и распространить ее как приоритетную на отечественную систему научных исследований и публикаций профессорско-преподавательского состава.

Однако кроме взаимных призывов нужно понимать – пришло время действий. С учетом этого целесообразно было бы на рассмотрение Академии военных наук РФ вынести вопрос о влиянии внешнего управления российской наукой и образованием на военное управление и военную науку в нашей стране. Именно военно-образовательные и военно-научные учреждения оказываются в тяжелом и зависимом положении от западных критериев оценки научного труда.

Сергей Викулов, действительный член АВН, доктор экономических наук

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 45 (908) за 23 ноября 2021 года