Вузы под прицелом

Антиректорская кампания, развязанная западниками в России, – атака на высшую школу страны

Гибридная агрессия – отличительная особенность невоенных действий. Российская Федерация, в том числе ее силовые структуры, все чаще рассматривается геополитическими противниками как совокупность физических лиц, возглавляющих федеральные и региональные органы власти, и среди методов информационно-психологического воздействия на них используется дискредитация государственных деятелей и политиков РФ. Свидетельство тому – начавшаяся весной 2021 года атака на руководство российских вузов.

599 ректоров и проректоров из ста наиболее известных и авторитетных университетов страны стали объектом персонифицированной гибридной атаки, нацеленной на демотивацию, унижение и дискредитацию руководителей высших учебных заведений.

Чтобы не рекламировать причастные к этой атаке специальные сайты, не станем приводить названия интернет-ресурсов и называть фамилии авторов. Подчеркнем главное: унижение, намеки, оскорбления вузовского руководства стали возможными вследствие внешнего управления российской наукой и образованием.

Артподготовка агрессии

Сопоставляя источники информации, можно понять, что кампания готовилась по всем правилам военной науки, военного искусства и социальных технологий. Не скрывались вполне определенные цели и средства. Сбор биографических и фактологических данных проводился в ходе так называемых журналистских расследований.

Объектами повышенного внимания расследователей оказались, в частности, ректоры МГУ им. Ломоносова, МГТУ им. Баумана, РЭУ им. Плеханова и других по большей части престижных вузов.

Ученого с мировым именем академика Виктора Садовничего, жизнь посвятившего служению науки и приумножению традиций прославленного российского университета, обвинили в том, что он в 1977 году работал секретарем парткома университета, влияя на решения приемных комиссий. И что дача у него в привлекательном месте.

«Расследователи» собирали обширную информацию о шести категориях руководителей из ста самых авторитетных высших учебных заведений России: президент университета, ректор, первый проректор, проректоры по учебной работе, по воспитанию, по безопасности.

“В научно-образовательной среде нашей страны вызревают тревожные процессы, провоцируемые в том числе бюрократизацией и цифровизацией, политизированной деятельностью российских научных фондов”

Как признавали организаторы и исполнители «исследования», при отсутствии необходимых и проверенных данных о ком-либо из шести определенных категорий руководителей вузов проводилась дополнительная работа с целью выявления иных сотрудников учебного заведения, регулярно участвующих в деятельности местных законодательных и исполнительных органов власти. Собирались и проверялись биографические данные, степень включенности в работу партии «Единая Россия», госструктур, госкомпаний и общественных организаций, активно работающих, в частности, с «Общероссийским народным фронтом». Обширные сведения о 599 должностных лицах упоминались в дальнейшем в авторских интернет-публикациях в обобщенном виде (с помощью натуральных цифр или процентов) и/или персонифицировано (в виде отдельных примеров и иллюстраций).

Если верить результатам наукообразного исследования, то в органах власти и в провластных партийных структурах представлены деятели из 92 университетов, входящих в первую сотню российских вузов, 74 процента непосредственно задействованы в законодательных и исполнительных органах власти. 24 процента университетского руководства будто являются депутатами разных уровней. В качестве обвинения приводится и факт участия 10 процентов ректорского корпуса в качестве доверенных лиц Владимира Путина на нескольких президентских выборах.

Выступившие в роли прокуроров и следователей авторы публикаций особое внимание уделяли двум категориям вузовского руководства: проректорам по воспитательной работе и по безопасности. Почему? Потому что именно они повседневно отвечают за воспитание студентов и профилактику их противоправного поведения соответственно, за обеспечение правопорядка внутри учебного заведения и в городе.

В сетевых публикациях приводятся данные о 70 организаторах воспитательной работы в вузах: 40 процентов из них так или иначе аффилированы с властными структурами, а более 10 процентов – члены «Единой России», многие – действующие депутаты разных уровней от партии власти. Внимания инициаторов информационно-психологической кампании удостоены и 78 проректоров по безопасности.

С нескрываемым сарказмом и иронией констатируется, что эта категория проректоров – российское ноу-хау, что среди них самая большая доля отставных или действующих сотрудников силовых органов, что даже в открытых данных у трети можно найти нескрываемые факты связи с правоохранительными органами и спецслужбами (ФСБ, МВД, ФМС, Минобороны, ФССП и ФСИН).

Либеральные наезды

Среди главных претензий к руководителям российских вузов отмечаются:

неизбежная реакция ректоров и проректоров на неправовые поступки студентов и преподавателей, что стало основанием к осуждению их за бездоказательную организацию репрессий против инакомыслящих;

включенность ректоров и проректоров в регулярные механизмы взаимодействия с властью. Невольно вспоминаются публикации и документы, когда фашисты перед казнью советских подпольщиков и партизан вешали им на грудь надпись: «Эти люди сотрудничали с советской властью!». Сегодня антигосударственные элементы в стране клеймят ректоров за сотрудничество с российской властью. И появляются в заголовках «самые провластные вузы», «самые известные ректоры, связанные с властью».

Слышатся обвинения и в якобы недостаточной исследовательской компетентности и научной активности большинства ректоров и проректоров, хотя речь о чрезвычайно тонкой и деликатной проблеме. Напомним, измерение научного влияния и разработка инструментов оценки научного труда количеством публикаций, степенью индекса специализаций и влияния – неотъемлемая часть англосаксонской науки и образования, а также ключевой критерий оценки в социально-экономических и социально-политических условиях определенных стран. Но почему у нас вместо создания крупных рейтинговых научных агентств пошли по пути заимствования западных моделей и измерительных процедур результативности исследований? Это отдельная тема, но в ведущих странах мира государственная политика в отношении науки и образования национальна и суверенна. Однако это игнорируют российские либералы, выступающие инициаторами и проводниками внешнего управления научно-образовательной сферой в РФ.

Не вдаваясь глубоко в детали, поясним, что западный инструментарий, включая пресловутый индекс Хирша, отторгается научным сообществом нашей страны, многочисленными категориями исследователей и преподавателей, включая прежде всего профессорско-преподавательский состав, работающий по «закрытой» (оборонной) тематике в МГТУ им. Баумана, МАИ, МИФИ, вузах и ЦНИИ Минобороны.

На выборах в Российскую академию наук индекс Хирша вообще оказался третьестепенным по значимости параметром, а внимание акцентировалось на главном – содержании, методологии и методике исследовательских проектов, научно-внедренческих аспектах и результативности. Тем не менее индекс этот очень удобен для информационно-психологических атак на ректорский корпус.

Президентские оппоненты надеются

И все-таки почему объектом информационно-психологических атак выбраны последовательные сторонники российской государственности, единомышленники президента России, а не его идеологические противники? Как известно, несмотря на свою малочисленность, президентские оппоненты отличаются активностью, периодически пытаясь перечеркнуть государственный курс, дискредитировать лично Владимира Путина. Потому что главное здесь – не борьба с плагиатом, а борьба за контроль над научно-образовательной сферой Российской Федерации, психологическое уничтожение сторонников стабильности и правопорядка в профессорско-преподавательском составе наших университетов и институтов.

Так что атака на руководителей самых авторитетных российских вузов – это, с одной стороны, подготовка к введению новых американских санкций в отношении еще одной категории российских политиков и государственных деятелей, являющихся сторонниками Путина. С другой – уже начавшаяся информационно-психологическая подготовка к президентским выборам 2024 года, попытка повлиять на группы поддержки действующего главы государства.

Гибридная атака с использованием арсенала невоенных действий вряд ли заметно ослабит поддержку президента России в научно-образовательных кругах. Хотя в целом за последние 15 лет рейтинг Путина среди профессорско-преподавательского состава и российского студенчества, как показывают замеры, увы, все же упал примерно на 25 процентов.

Вброшенные семена недоверия в апреле – июне 2021 года в отношении способности большинства ректоров возглавлять самые авторитетные учебные заведения России способны уменьшить активность руководства вузов, снизить управляемость идущими процессами, ослабить внимание к фактам правового нигилизма среди студентов. Все это позволит расчистить пространство для действий антипутинских сил в регионах страны. Недооценивать опасность такой атаки нельзя.

Более того, в научно-образовательной среде нашей страны вызревают тревожные процессы, провоцируемые в том числе бюрократизацией и цифровизацией, политизированной деятельностью российских научных фондов, выталкивающих наших исследователей в объятия западных вербовщиков и ангажированных журналов.

Просматривается не только хорошо спланированная и организованная кампания, но, можно сказать, боевая операция. Чувствительные и болевые точки для информационно-психологического удара выбираются профессионально.

Время атаки учитывает усиление общественно-политического брожения в российском обществе. Средства боевого поражения задействованы максимально с учетом возможностей и задач поведенческих войн, применения нелетальных видов оружия, стратегии и тактики невоенных действий. Причем главная цель вероломного нападения – суверенное Российское государство, а не только система высшего образования.

Все говорит о том, что требуются своевременные ответы от высшего руководства Российской Федерации, политические оценки Совета безопасности. Надо отчетливо понимать, что это последствия реализации в России западной, точнее – англосаксонской модели научно-образовательной политики. Для восстановления статус-кво необходимо прекратить наконец внешнее управление российской наукой и образованием.

Сергей Першуткин, действительный член Академии военных наук РФ

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 35 (898) за 14 сентября 2021 года