Очень холодное поле боя

Война за акватории высоких широт может начаться с провокации на Северном морском пути

Теме борьбы за Арктику, возможно, даже переходящей в войну за этот регион, – уже как минимум два десятилетия. Таяние арктических льдов резко повышает интерес к региону, где становятся возможными почти свободное судоходство, беспрепятственная добыча углеводородов на морском шельфе и военная деятельность.

При этом делить арктические территории никто не собирается, они давно поделены. Речь идет о дележе акваторий, где не все так однозначно. Это ограничивает круг потенциальных борцов. ВС Финляндии («Дети Северной войны») и Швеции («Карлик великий») обладают достаточно высоким потенциалом, но к Северному Ледовитому океану эти страны выхода не имеют, а значит, бороться им не за что. Исландия не имеет ВС, поэтому независимо от желания бороться ей нечем.

Армия Канады («В борьбе за Арктику не Копенгаген») в целом несколько слабее финской и шведской, при этом она либо размещена на юге страны (по широте это на уровне Москвы), либо участвует в различных американских войнах на Ближнем и Среднем Востоке. В Арктике находятся чисто символические канадские силы, суммарно недотягивающие даже до нормального полка и оснащенные лишь стрелковым оружием.

ВС Дании еще слабее канадских, при этом практически все они размещены «собственно в Дании», то есть на полуострове Ютландия и прилегающих островах. В Гренландии находится лишь лыжный патруль «Сириус» – 30 человек, то есть один взвод – опять же только с легким стрелковым оружием. Там же базируются один-два сторожевых катера.

Таким образом, участие Дании и Канады в борьбе за Арктику является лишь чисто теоретическим (если речь идет о военной составляющей этой борьбы). Переброска канадских и датских войск в Арктику практически нереальна – их слишком мало да и к войне во льдах они не готовятся. Максимум, на что способны Оттава и Копенгаген, – отправить в Северный Ледовитый океан несколько боевых кораблей (одну-две субмарины, три-четыре фрегата – Канада, два-три фрегата – Дания) и на арктические аэродромы – до десятка боевых самолетов (канадских F-18А/В, датских F-16А/В). Много этим не навоюешь.

“Организовать эффективную борьбу с американскими ПЛА российский Северный флот может лишь в непосредственной близости от своих баз на Кольском полуострове”

На Аляске размещены довольно крупные группировки сухопутных войск и ВВС США. Этими силами можно без труда захватить Чукотку, где никаких российских войск нет. При этом ВМС США смогут уверенно блокировать переброску туда российских контингентов с Камчатки и тем более из района Владивостока. Как ни странно, России проще будет отправить на Чукотку силы ВДВ из европейской части страны. Американцы теоретически могут даже высадить десант в Якутии (например, в районе Тикси). Правда, российские десантники с таким же успехом могут оказаться на островах Канадского Арктического архипелага, которые тоже никем и ничем не защищены. Дело, однако, в том, что все эти взаимные десанты совершенно бессмысленны, они создали бы больше проблем тем, кто их высадил, чем противникам. Просто потому, что американские десантники на Чукотке и в Якутии, а российские на севере Канады оказываются в безнадежном тупике без возможности развития наступления на юг и с острейшей проблемой снабжения.

Единственное место, где потенциальные «борцы за Арктику» непосредственно соприкасаются между собой, – это север Европы. Большая часть ВС Норвегии («Страна боевых ледоколов») размещена на севере этой страны, находясь в непосредственной близости от российской группировки ОСК «Север» на Кольском полуострове. Разумеется, российская мощнее, особенно учитывая несопоставимые возможности сторон по наращиванию сил. Представить себе битву в данном районе крайне сложно. В 1941–1943 годах на всем гигантском советско-германском фронте арктический его участок оказался единственным, где немцы не захватили ничего, кроме нескольких сотен квадратных километров безжизненной тундры. Предположить, что норвежцы окажутся эффективнее и успешнее немцев, мягко говоря, сложно. Еще сложнее представить, как во льды и снега помогать норвежцам отправятся их союзники по НАТО. С другой стороны, осенью 1944 года Советская армия освободила лишь непосредственно прилегающую к границе норвежскую провинцию Финнмарк и дальше не пошла: Ставка ВГК не увидела смысла биться о замерзшие горы, изрезанные фьордами. Еще меньше все это нужно современной России.

Практически невозможно представить себе вооруженный конфликт в Арктике за какое-либо спорное нефтяное или газовое месторождение. Добыча углеводородов в данном регионе – занятие крайне сложное и дорогое. Поэтому ни одна нефтяная и газовая компания просто не начнет разработку месторождения, если полностью не урегулированы его правовой статус и государственная принадлежность.

Гораздо реальнее заход в российские арктические моря американских ПЛА, которые из этих акваторий теоретически могут наносить удары с помощью КРМБ «Томагавк» по многим военным и экономическим объектам Урала, Сибири и Дальнего Востока. Организовать эффективную борьбу с американскими ПЛА российский Северный флот может лишь в непосредственной близости от своих баз на Кольском полуострове, дальше к востоку противник может действовать практически свободно. Надежда в данном случае на ПВО, а не на ПЛО, то есть на уничтожение «Томагавков», а не их носителей. Впрочем, такой сценарий может реализоваться только в том случае, если дело дойдет до полномасштабной войны между Россией и США.

А в мирное время не исключен конфликт «за свободу судоходства». Вашингтон считает, что как российский Севморпуть, так и канадский Северо-Западный проход являются международными водами, где гражданские суда и военные корабли любых стран могут ходить свободно и без уведомления кого-либо. При этом прямой конфликт между близкими союзниками США и Канадой за СЗП вряд ли возможен, к тому же СЗП не очень востребован в качестве транспортной коммуникации (проще воспользоваться Панамским каналом). На СМП, который значительно сокращает путь из Европы в Азию и обратно, спрос гораздо выше.

Американские боевые корабли уже не раз отправлялись в демонстративные походы через Южно-Китайское море, которое Пекин считает своими водами. До прямого столкновения с кораблями ВМС НОАК дело пока не дошло, но исключать такой вариант нельзя. Аналогично, ничто не мешает американцам явочным порядком отправить один или несколько боевых кораблей для сквозного прохода по СМП без официального уведомления российской стороны.

Будет ли Москва такой же сдержанной, как и Пекин? Или потребует от американцев неукоснительного выполнения российского законодательства, а при отказе пойдет на любые меры пресечения, вплоть до силовых? До каких пределов дойдет в этом случае конфликт? Не исключено, что Вашингтон позволит нам узнать об этом, причем весьма скоро: ему очень хочется доказать всему миру, включая самого себя, что Америке по-прежнему можно все, в том числе и то, что нельзя другим.

Александр Храмчихин, независимый военный эксперт

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 45 (908) за 23 ноября 2021 года