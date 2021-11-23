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В Японии оценили российский боевой модуль

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Источник изображения: Фото: АО «НПО «Электромашина»

Корабельный дистанционно управляемый боевой модуль «Нарвал» позволит бороться с беспилотниками. Японский обозреватель Масаси Сато оценил возможности российского оружия в материале Yahoo News Japan.

Сато отмечает, что «Нарвал» может стать недорогим и эффективным средством для борьбы с дронами. Доступные беспилотники могут использовать не только армии, но и нерегулярные формирования. Это может обусловить востребованность российского боевого модуля в странах Ближнего и Среднего Востока.

«Нарвал» оснастили крупнокалиберным пулеметом «Корд», автоматом сопровождения цели, тепловизором и дальномером. Серийное производство боевого модуля разработки НПО «Электромашина» (входит в концерн «Уралвагонзавод» госкорпорации «Ростех») начнут в 2022 году.

Автор подчеркивает актуальность новых средств борьбы с дронами для России. «Не секрет, что некоторые из окружающих Россию стран готовят использование самостоятельно разрабатываемых или легко приобретаемых на внешних рынках дронов для возможных внезапных атак с воздуха по российским объектам в случае военных конфликтов», — подчеркивает Сато.

Ранее генеральный директор компании «Кронштадт» Сергей Богатиков рассказал о первом запуске ракет с беспилотного вертолета. «Термит» использовал ракеты С-8Л.

В сентябре генеральный директор НПО «Электромашина» Игорь Афанасьев сообщил о завершении испытаний боевого модуля «Нарвал». Он отметил, что по желанию заказчика установку могут оснастить радаром, системой кругового обзора и средствами защиты от высокоточного оружия.


Даниил Иринин

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Страны
Россия
Япония
Продукция
Корд
Компании
Кронштадт
Ростех
Уралвагонзавод
Электромашина
Проекты
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