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В США назвали пять новых способов уничтожить авианосец

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Источник изображения: Фото: Bart Biesemans / Reuters

Существует пять новых способов уничтожить авианосец, пишет 19FortyFive.

Издание из США отмечает, что авианосец можно попытаться потопить традиционными средствами, например, при помощи торпед и баллистических ракет. Однако в будущем, согласно публикации, данные корабли столкнутся с новыми угрозами. 19FortyFive называет их.

Первая угроза — подводные беспилотники, способные в автономном режиме практически неограниченное время ждать подходящих условий для атаки на корабль. Вторая — кибератаки, которые могут вывести из строя основные системы авианосца и сделать его уязвимым для удара противника. Третья — одноразовые летательные беспилотники. Четвертая — гиперзвуковые ракеты, сочетающие угрозу баллистических и крылатых ракет. Пятая — возможность нанесения удара из космоса.

19FortyFive уверяет, что в настоящее время авианосец является инструментом геополитического влияния, использование которого в XXI веке может оставаться актуальным вплоть до первого уничтожения подобного корабля.

В январе в «Военно-промышленном курьере» заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков написал, что российская гиперзвуковая ракета «Циркон», заявленная максимальная дальность которой составляет 1000 километров, сможет уничтожить авианосец Военно-морских сил США, который «для нанесения ударов по важным объектам в глубине территории нашей страны будет вынужден приближаться к нашему побережью на расстояние 450-500 километров».


Иван Потапов

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Циркон-С 3М22
Проекты
Авианосец
БПЛА
ГЗЛА
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