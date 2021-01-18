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Описан способ уничтожения авианосца ВМС США у берегов России

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Архивное фото
Архивное фото.
Источник изображения: Фото: Eric Garst / Reuters

США вместе с другими странами НАТО готовятся к войне с Россией, пишет в «Военно-промышленном курьере» заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков.

По его мнению, по своим возможностям американский и, в перспективе, китайский флот превосходят российский. «В этом отношении интересно обратиться к положительному опыту борьбы слабейших флотов против существенно более превосходящего противника», — пишет автор, допуская, что успех слабейшего флота в борьбе на море возможен.

В публикации доктора военных наук описывается, что, в частности, российская гиперзвуковая ракета «Циркон», заявленная максимальная дальность которой составляет 1000 километров, сможет уничтожить авианосец Военно-морских сил (ВМС) США, который «для нанесения ударов по важным объектам в глубине территории нашей страны будет вынужден приближаться к нашему побережью на расстояние 450-500 километров».

«Альтернативой может стать использование береговых аэродромов подскока для своей авиации. Это, с одной стороны, существенно сократит его оперативные возможности, а с другой — ликвидирует главное преимущество палубной авиации — независимость от береговых аэродромов, которые могут быть разрушены», — отмечает автор.

Другой способ противодействия американским авианосцам эксперт видит в использовании широкополосных мин. «Развитие этого вида оружия в направлении разработки образцов, позволяющих их применять на глубинах до пяти тысяч метров, даст возможность создавать минную угрозу практически во всех районах, из которых могут действовать иностранные авианосцы против объектов на территории России и ее сил флота в море», — утверждает заместитель президента РАРАН.

В ноябре 2020 года Сивков допустил, что Россия может создать «группировку сил, способную уничтожить США путем инициирования разрушительных геофизических процессов на их территории доставкой к критически опасным зонам на американском континенте боеприпасов калибром в несколько десятков мегатонн тротилового эквивалента».

В июле эксперт заявил, что США располагают силами, способными нанести парализующий удар по России. По словам эксперта, для этого американцы «могут опираться главным образом на крылатые ракеты морского (КРМБ) и воздушного (КРВБ) базирования, стратегическую, тактическую и палубную авиацию».

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