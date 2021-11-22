В Совбезе заявили о возросших рисках провокаций против России в Черном море и Арктике

МОСКВА, 21 ноя - РИА Новости. Значительный рост активности НАТО чреват угрозами вооруженных конфликтов и инцидентов на границе России, заявил заместитель секретаря Совбеза РФ Александр Гребенкин.

"Необходимо сказать, что обстановка на отдельных участках государственной границы остается сложной. Она формируется в условиях наращивания военно-политического, экономического и информационного давления на Россию со стороны США и их союзников", - сказал Гребенкин в интервью "Российской газете".

"В последнее время мы являемся свидетелями значительного повышения военной и иной активности стран НАТО в Черноморско-Азовском морском бассейне, на западном направлении и в Арктическом регионе. В этой связи не снижается уровень угроз в пограничном пространстве, связанных с возможным возникновением вооруженных конфликтов и инцидентов на государственной границе", - добавил замсекретаря Совбеза.