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Известия.ru

Глава Пентагона подтвердил завершение миссии США в Ираке в 2021 году

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Источник изображения: Фото: TASS/Zuma

Глава Пентагона Ллойд Остин в субботу, 20 ноября, подтвердил, что военная миссия США в Ираке завершится до конца текущего года. Об этом он сообщил в ходе встречи с иракским министром обороны Джумой Инадом.

«Министр Остин подтвердил, что силы США остаются в Ираке по приглашению иракского правительства для поддержки сил безопасности Ирака. США будут выполнять взятые на себя в июле 2021 года обязательства, в том числе обязательства о том, что к концу года в Ираке не останется американских сил, выполняющих боевые задачи», — говорится в письменном заявлении пресс-секретарь американского военного ведомства Джона Кирби.

Представитель Пентагона также отметил, что стороны обсудили дальнейший этап военной миссии США в Ираке, который будет сосредоточен на «консультировании, помощи и обмене разведданными» в рамках кампании по борьбе с ИГ (террористическая организация «Исламское государство», запрещенная в России)

Подчеркивается, что Остин вновь осудил недавнюю попытку нападения на резиденцию премьер-министра Ирака Мустафы аль-Казими и высказал надежду, что дальнейшее формирование нового правительства арабской страны будет протекать мирно.

Встреча глав оборонных ведомств США и Ирака состоялась на полях ежегодной международной конференции по региональной безопасности «Манамский диалог» в Бахрейне.

26 июля Госдеп США в совместном с иракской стороной заявлении отметил, что Вашингтон намерен прекратить участие страны в военных операциях на территории Ирака к 31 декабря 2021 года.

В тот же день американский президент Джо Байден рассказал, что дальнейшее американо-иракское сотрудничество должно затрагивать обучение и тренировку сил Багдада. Он подчеркнул, что американская сторона не намерена участвовать в военных действиях на иракской территории.

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Страны
Бахрейн
Ирак
Россия
США
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