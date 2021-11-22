Рогозин рассказал о слежке за американским беспилотником

«Роскомос» следит за американским военным орбитальным беспилотником X-37. Об этом сообщил генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин в эфире Youtube-канала «Соловьев live».

Он подчеркнул, что в госкорпорации знают о беспилотнике и видят его. «Могу вам совершенно точно сказать, что в плане военного космоса мы ни от кого не отстаем», — рассказал Рогозин. Так он прокомментировал миссию очередного американского космического беспилотника.

Ранее гендиректор концерна ВКО «Алмаз-Антей» Ян Новиков рассказал, что американские космолеты X-37 могут нести до шести ядерных боеголовок. Сообщается также, что планирующие гиперзвуковые блоки и беспилотники типа X-37 могут стать главной целью мобильной системы ПРО С-550, которая в настоящее время разрабатывается в России.

Марина Совина