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Рогозин рассказал о слежке за американским беспилотником

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Источник изображения: Фото: NASA

«Роскомос» следит за американским военным орбитальным беспилотником X-37. Об этом сообщил генеральный директор госкорпорации Дмитрий Рогозин в эфире Youtube-канала «Соловьев live».

Он подчеркнул, что в госкорпорации знают о беспилотнике и видят его. «Могу вам совершенно точно сказать, что в плане военного космоса мы ни от кого не отстаем», — рассказал Рогозин. Так он прокомментировал миссию очередного американского космического беспилотника.

Ранее гендиректор концерна ВКО «Алмаз-Антей» Ян Новиков рассказал, что американские космолеты X-37 могут нести до шести ядерных боеголовок. Сообщается также, что планирующие гиперзвуковые блоки и беспилотники типа X-37 могут стать главной целью мобильной системы ПРО С-550, которая в настоящее время разрабатывается в России.


Марина Совина

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
X-37
Компании
Алмаз-Антей
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
БПЛА
ГЗЛА
Ядерный щит
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