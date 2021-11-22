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Рогозин рассказал о разработке противоспутникового оружия в России

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Вид на Землю из космоса
Вид на Землю из космоса.
Источник изображения: roscosmos.ru/Антон Шкаплеров

Россия уже давно начала разработку противоспутникового оружия. Он заявил об этом в эфире передачи «Соловьев LIVE», трансляция велась на YouTube-канале Roscosmos Media.

«Противоспутниковое оружие в России разрабатывалось давно, в этом никакого секрета нет. Просто пришло время, когда министерство обороны провело испытания», — заявил Рогозин.

Он подчеркнул, что в современных условиях противоспутниковое оружие — это очевидная вещь, которой Россия должна обладать, чтобы быть в состоянии защитить себя.

Ранее гендиректор «Роскосмоса» также рассказал о беспокойстве госкорпорации из-за того, что США и НАТО выводят в космос потенциальные носители оружия. «Есть тема, которая нас не может не беспокоить, — это тема милитаризации космоса. Мы видим, как последние десятилетия США прежде всего и их союзники по НАТО выводят в космос не оружие, но потенциальные носители этого оружия», — рассказал он.

16 ноября США обвинили Россию в создании угрозы безопасности космических исследований из-за испытания противоспутниковой ракеты. В ответ на это в Минобороны России опубликовали видео, которое доказывает, что фрагменты, образовавшиеся после испытания противоспутникового оружия в космосе, не представляют угрозы для МКС.


Марина Совина

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