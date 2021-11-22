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Самая дешевая в мире ракета впервые достигла околоземной орбиты

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Вид на Землю из космоса
Вид на Землю из космоса.
Источник изображения: roscosmos.ru/Антон Шкаплеров

Сверхлегкий носитель Rocket американской компании Astra, позиционируемый как потенциально самая дешевая в мире ракета для выведения небольшой полезной нагрузки в космос, впервые достиг околоземной орбиты. Соответствующий ролик опубликован в Twitter редактором NASASpaceFlight.com Крисом Бергином.



Ракета стартовала 20 ноября в 09:04 по московскому времени с пускового комплекса Кадьяк на Аляске. Согласно NASASpaceFlight.com, в ходе миссии верхняя ступень ракеты с неотделяемым от нее макетом полезной нагрузки были выведены на околоземную орбиту высотой 500 километров. Проведенный пуск стал четвертым и первым успешным для Astra.

В будущем американский стартап планирует запускать космические аппараты в интересах НАСА и Космических сил США, а также компаний Planet Labs и Spire Global.

В декабре 2020 года носитель Rocket впервые преодолела линию Кармана (100 километров над уровнем моря), считающуюся условной границей между атмосферой Земли и космическим пространством. Ракета достигла высоты 390 километров и развила скорость 7,2 километра в секунду, что примерно на 0,5 километра в секунду меньше требуемой для выхода на околоземную орбиту скорости. Тогда в Astra заявили, что проведенный испытательный пуск считают успешным, поскольку он позволил определить точное соотношение компонентов топлива (керосина и жидкого кислорода) для будущих стартов.

В сентябре того же года пуск Rocket завершился падением с переворотом и взрывом. Как отмечала Astra, неполадки были связаны с системой навигации ракеты, в результате чего было принято решение об остановке двигателей первой ступени.

Американская Astra работает над одноразовым носителем Rocket, который, как заявляют в компании, должен стать самой простой и технологичной ракетой в мире, а потому и самой дешевой. В Astra уверены, что данная задача будет решена, когда надежность пусков носителя достигнет 95 процентов при цене старта примерно один миллион долларов. В настоящее время стоимость пуска Rocket, рассчитанного на выведение около 150 килограммов, оценивается в 2,5 миллиона долларов. Разработку Rocket, подобно созданию SpaceX Falcon 9, отличает итеративный подход.


Иван Потапов

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
NASA
SpaceX
Проекты
2020-й год
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