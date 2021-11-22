Глава пентагона Остин: США сделают все, чтобы не допустить возрождения ИГ* в Ираке

Американские военные во время посадки в самолет.

ВАШИНГТОН, 20 ноя – РИА Новости. США сделают все возможное, чтобы не позволить террористической группировке ИГ* восстановить свою мощь в Ираке и намерены оказать с этой целью максимальную поддержку правительству арабской страны, заявил в субботу глава Пентагона Ллойд Остин.

"Нас по-прежнему беспокоит ИГ*, и иракское правительство беспокоит ИГ*. Мы сделаем все возможное, чтобы поддержать правительство Ирака в том, чтобы не допустить восстановление мощи этой группировки", - сказал Остин, выступая на ежегодно проводимой в Бахрейне международной конференции по региональной безопасности "Манамский диалог".

Как сообщил глава оборонного ведомства США, Вашингтон в 2022 году намерен в большей степени сосредоточить усилия свои военных в этой стране на подготовке иракских вооруженных сил.

"Я хотел бы напомнить, что мы находимся в Ираке по приглашению иракской стороны. Между нашими налажено прекрасное взаимодействие", - подчеркнул Остин.

* Запрещенная в России террористическая организация.