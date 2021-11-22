Войти
ТАСС

В Киеве сообщили о начале строительства космодрома для ракеты "Циклон - 4М" в Канаде

108
0
0
Украинская ракета «Циклон-4М»
Украинская ракета «Циклон-4М».
Источник изображения: vpk-news.ru

Проект будет реализовывать канадская компания Maritime Launch Services Ltd

КИЕВ, 20 ноября. /ТАСС/. Церемония начала строительства космодрома с участием украинской стороны состоялась в канадском городе Галифакс (провинция Новая Шотландия). Об этом глава Государственного космического агентства Украины Владимир Тафтай сообщил в пятницу в Facebook.

"Презентация и торжественная церемония состоялись в городе Галифакс 19 ноября 2021 года. <...> Проект предусматривает создание на атлантическом побережье провинции Новая Шотландия коммерческого космодрома для ракеты-носителя "Циклон - 4М" разработки и производства украинских ГП "КБ "Южное" и ГП ПО "Южный машиностроительный завод". Проект будет реализовывать канадская компания Maritime Launch Services Ltd (MLS)", - написал он.

В церемонии участвовали Тафтай, министр по инновациям, науке и промышленности Канады Франсуа-Филипп Шампань и министр экономического развития Новой Шотландии Сьюзан Коркум-Грик.

"Циклон - 4" - нереализованный проект украинского космического ракетного комплекса. Проект предусматривает разработку носителя и строительство наземного комплекса, предназначенного для подготовки и запуска ракет.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Канада
Украина
Компании
КБ "Южное"
Похожие новости
05.03.2021
Авиационная промышленность Украины и ее «перспективы»
20.11.2019
Апостроф (Украина): без российских комплектующих Украине не обойтись
09.09.2011
Внеземная индустрия: что интересного делает Украина в космосе
14.08.2009
Тимошенко анонсировала программу по запуску украинского спутника связи
19.02.2009
Корпорация "Морской старт" запланировала в этом году шесть запусков космических аппаратов
18.09.2008
Очередной запуск в рамках «Морской старт»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.11 23:50
  • 44
США столкнулись с бессилием снова попасть на Луну
  • 21.11 20:40
  • 18
В США удивились размерам Су-75
  • 21.11 13:07
  • 3
Минобороны получило партию новейших зенитных управляемых ракет "Стрела-9М333"
  • 21.11 11:30
  • 31
Су-75 и Су-57Э впервые показали вместе
  • 21.11 09:41
  • 37
Лидер эфиопского региона Тыграй заявил о ракетном обстреле столицы соседней Эритреи
  • 21.11 02:51
  • 4
Звездный воин: что скрывает российская система противоспутникового оружия
  • 20.11 08:43
  • 1
Минобороны ОАЭ подписало 5 контрактов во второй день Dubai Airshow 2021
  • 20.11 08:39
  • 1
Великобритания согласилась продать Украине военные корабли и ракеты
  • 20.11 06:43
  • 8
Россия к началу декабря усилит военную группировку в Крыму десантным полком
  • 20.11 04:11
  • 14
Пашинян заявил, что Азербайджан предпринимает в Нагорном Карабахе дискредитирующие российских миротворцев действия
  • 20.11 03:09
  • 1
Трансформер и содержание: Черноморский флот усилят новым патрульным кораблем
  • 20.11 02:02
  • 1
«Роскосмос» перенес запуск ракеты «Протон-М» с космодрома Байконур
  • 19.11 21:08
  • 1
Шойгу заявил, что новая российская система на испытаниях ювелирно поразила старый спутник
  • 19.11 13:42
  • 105
Британия подготовила спецназ для отправки на Украину для «войны» с РФ
  • 19.11 13:35
  • 8
Казахстан заказал два военно-транспортных самолета Airbus A400M