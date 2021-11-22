В Киеве сообщили о начале строительства космодрома для ракеты "Циклон - 4М" в Канаде

Проект будет реализовывать канадская компания Maritime Launch Services Ltd

КИЕВ, 20 ноября. /ТАСС/. Церемония начала строительства космодрома с участием украинской стороны состоялась в канадском городе Галифакс (провинция Новая Шотландия). Об этом глава Государственного космического агентства Украины Владимир Тафтай сообщил в пятницу в Facebook.

"Презентация и торжественная церемония состоялись в городе Галифакс 19 ноября 2021 года. <...> Проект предусматривает создание на атлантическом побережье провинции Новая Шотландия коммерческого космодрома для ракеты-носителя "Циклон - 4М" разработки и производства украинских ГП "КБ "Южное" и ГП ПО "Южный машиностроительный завод". Проект будет реализовывать канадская компания Maritime Launch Services Ltd (MLS)", - написал он.

В церемонии участвовали Тафтай, министр по инновациям, науке и промышленности Канады Франсуа-Филипп Шампань и министр экономического развития Новой Шотландии Сьюзан Коркум-Грик.

"Циклон - 4" - нереализованный проект украинского космического ракетного комплекса. Проект предусматривает разработку носителя и строительство наземного комплекса, предназначенного для подготовки и запуска ракет.