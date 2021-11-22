Экипаж подводной лодки ЧФ "Старый Оскол" выполнил погружение на глубину более 240 м

Построенная для ВМФ России на ОАО "Адмиралтейские верфи" большая дизель-электрическая подводная лодка Б-262 "Старый Оскол" (заводской номер 01672) проекта 06363 выходит на заводские ходовые испытания. Санкт-Петербург, 06.03.2015.

ЦАМТО, 19 ноября. Экипаж ДЭПЛ "Старый Оскол" Черноморского флота (ЧФ) в соответствии с планом боевой подготовки сил флота выполнил глубоководное погружение в морском полигоне в акватории Черного моря.

Экипаж отработал задачи на различных глубинах, с максимальным погружением более чем на 240 м.

Кроме того, в ходе погружения подводники проверили работу всех систем и механизмов, отработали алгоритм действий при управлении ДЭПЛ на больших глубинах и при различных способах всплытия на поверхность.

Ранее в рамках курсовой задачи экипаж подводной лодки "Старый Оскол" провел внутрикорабельные учения по управлению ДЭПЛ, а также отработал алгоритм действий по погружению на различные глубины в дрейфе и на ходу.

Глубоководное погружение подводной лодки обеспечивали спасательное судно "Коммуна" и спасательное буксирное судно СБ-5 Управления поисковых и аварийно-спасательных работ Черноморского флота, сообщает пресс-служба Южного военного округа.