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В США рассказали о преимуществе F-35 перед Су-75

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Источник изображения: Фото: Евгений Синицын / XinHua / Globallookpress.com

Российский легкий тактический самолет (ЛТС) пятого поколения Checkmate позиционируют как конкурента F-35 Lightning II. Обозреватель Брент Иствуд рассказал о преимуществе американского самолета перед ЛТС, известным как Су-75 и Checkmate, в материале 19FortyFive.

Средняя стоимость F-35 достигает 80 миллионов долларов, а заявленная стоимость Checkmate составит примерно 30 миллионов долларов. Это позволит заинтересовать новым самолетом страны с развивающимися военно-воздушными силами.

Автор отмечает, что самолет осматривала делегация высокопоставленных лиц из Объединенных Арабских Эмиратов на авиасалоне Dubai Airshow, но заказов не последовало.

Иствуд напоминает, что иностранные заказчики эксплуатируют более 400 американских самолетов F-35. «Преимуществом F-35 перед Су-75 является подготовка пилотов. В Соединенных Штатах есть планы создания центра подготовки пилотов, и в настоящее время военно-воздушные силы рассматривают пять различных площадок для этого объекта. Это могло бы стать преимуществом для F-35, поскольку союзники США не были бы в восторге от поездки в Россию для обучения пилотов, если бы Москва предложила такой вариант», — подчеркнул автор.

Также в 19FortyFive отмечают, что для конкуренции с F-35 в России необходимо наладить серийный выпуск Checkmate. «Су-75 все еще необходимо собрать в количестве, соответствующем распространению F-35, и это может стать проблемой для русских», — отметил Иствуд.

Глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь заявил в ходе Dubai Airshow, что в России начали производство Су-75. Несколько самолетов строят на заводе в Комсомольске-на-Амуре.

Однодвигательный самолет Checkmate представили на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021 в июле. Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов отметил, что самолет будет стоить от 30 до 35 миллионов долларов.


Даниил Иринин

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Страны
ОАЭ
Россия
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Продукция
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F-35
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Слюсарь Юрий
Чемезов Сергей
Проекты
МАКС-20XX
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