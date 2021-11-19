Источник: Россия получила пять иностранных заявок на вооруженные "Вихрями" дроны "Орион-Э"

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Россия получила от иностранных заказчиков пять заявок на поставку ударных беспилотных летательных аппаратов "Орион" с управляемыми ракетами "Вихрь-М", сообщил РИА Новости источник в оборонно-промышленном комплексе.

"С лета этого года иностранные заказчики из стран ближнего и дальнего зарубежья прислали пять заявок на поставку ударных беспилотников "Орион-Э", оснащенных управляемыми ракетами "Вихрь-М"", — сказал собеседник агентства.

Ранее в компании "Кронштадт" сообщили, что наземная отработка беспилотников "Орион-Э" с "Вихрями-М" завершена, ожидаются летные испытания со стрельбой ракетами с борта аппарата.

Ракеты "Вихрь-М" разработаны группой компаний "Калашников" для ударного вертолета Ка-52. Максимальная скорость ракет составляет 610 метров в секунду, дальность применения — 800-10 000 метров, высота применения — 10-4000 метров. "Вихрь" способен пробить за динамической защитой гомогенную броню толщиной 750 миллиметров.

Разработанный "Кронштадтом" "Орион" относится к классу средневысотных ударных беспилотных аппаратов большой продолжительности полета. Его максимальная взлетная масса составляет 1150 килограммов, крейсерская скорость полета — 200 километров в час, максимальная высота полета — семь километров, в воздухе аппарат может находится до суток. Максимальная масса боевой нагрузки дрона — 200 килограммов.