Глава ЕКА напомнил о риске, который несет космический мусор для спутников на орбите

Йозеф Ашбахер также отметил, что образование мусора создает риски и для астронавтов Европейского космического агентства

ПАРИЖ, 18 ноября. /ТАСС/. Глава Европейского космического агентства (ЕКА) Йозеф Ашбахер отметил, что космический мусор представляет опасность для всех находящихся на орбите спутников. Заявление Ашбахера опубликовано в среду вечером на сайте ЕКА.

"Я находился на связи с астронавтом ЕКА Маттиасом Маурером, чтобы заверить его в полной поддержке в те напряженные часы на орбите после недавней ситуации с космическим мусором", - сказал глава ЕКА. По его словам, "космический мусор увеличил риск для всех работающих спутников на орбите". Ашбахер отметил, что образование мусора "создает неприемлемые риски для астронавтов ЕКА и их товарищей по международным командам, работающим над крайне важными исследованиями на борту МКС".

Во вторник российское военное ведомство сообщило о проведении испытаний, в ходе которых был успешно поражен недействующий российский космический аппарат. Минобороны подчеркнуло, что осуществляет плановую деятельность по укреплению обороноспособности и напомнило, что главной целью новой стратегии по космосу США является "создание комплексного военного преимущества" в этой сфере. В военном ведомстве подчеркнули, что образовавшиеся после поражения спутника фрагменты не несут угрозы МКС и спутникам, особо отметив, что фрагменты спутника внесены в главный каталог отечественной системы контроля космического пространства и сразу взяты на сопровождение до прекращения их существования.