Шеф Пентагона осудил российское испытание противоспутникового оружия, призвал РФ действовать более ответственно

Вашингтон. 17 ноября. ИНТЕРФАКС - Глава Минобороны США Ллойд Остин в среду заявил, что российское испытание противоспутникового оружия подрывает стратегическую стабильность, призвал Россию действовать более осознанно.

"Что касается испытания противоспутникового оружия, больше всего вызывает беспокойство та опасность, которую оно создает для международного сообщества. Оно подрывает стратегическую стабильность", - заявил Остин на брифинге в Пентагоне.

"Мы бы хотели призвать Россию действовать более ответственно в дальнейшем", - добавил он.

По словам шефа Пентагона, в результате испытания в космосе образовался мусор в виде обломков, который останется там навсегда.

"Они (Россия - ИФ) точно знают, какого рода обломки появятся в результате испытаний, и мы удивляемся, почему они пошли на такой шаг", - подчеркнул Остин.

В госдепе США ранее на этой неделе выступили с утверждениями, что в понедельник прошло испытание российского противоспутникового оружия, представляющее угрозу для МКС. "РФ безответственным образом провела испытание ракеты спутникового перехвата с прямым выведением на орбиту", - заявил на брифинге представитель госдепа Нед Прайс. Прайс добавил, что образовавшийся в результате этого испытания мусор содержит 1,5 тыс. отлеживаемых объектов и еще сотни тысяч более мелких.

Во вторник глава NASA Билл Нельсон заявил, что высокопоставленные руководители NASA находятся в Москве и планируют обсудить с коллегами из РФ недавнее испытание российского противоспутникового оружия. Нельсон также сообщил, что в NASA уже контактировали с "Роскосмосом" по поводу этого испытания.