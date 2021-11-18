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Naked Science

Представлен концепт лунного ровера для программы Artemis

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Ровер для программы Artemis
Ровер для программы Artemis.
Источник изображения: Northrop Grumman

Корпорация Northrop Grumman и ее партнеры показали облик ровера, который хотят использовать для изучения Луны. На поверхность земного спутника его планируют доставить в рамках программы Artemis.

Промышленная группа под руководством Northrop Grumman представила дизайн планетохода, который предлагают разработать для программы NASA Artemis. Помощь оборонному гиганту окажут AVL, Intuitive Machines, Lunar Outpost и Michelin.

«Вместе с нашими партнерами мы предоставляем NASA дизайн транспортного средства, чтобы значительно расширить и улучшить исследование поверхности Луны людьми и роботами, а также обеспечить устойчивое присутствие человека на Луне и в итоге на Марсе», — заявил сотрудник Northrop Grumman и бывший американский астронавт Ричард Мастраккио.

Создатели предоставили мало технических данных. Ожидается, что ровером можно будет управлять дистанционно или напрямую. На показанном изображении запечатлен автомобиль, отдаленно похожий на Lunar Roving Vehicle, который использовали в рамках программы Apollo.

Lunar Roving Vehicle

Источник изображения: wikipedia

Ранее, напомним, стала известна сумма, которую NASA потратит на Artemis к 2025 году. Первый запуск по программе могут провести в 2022-м.

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Страны
США
Компании
NASA
Northrop Grumman
Проекты
Луна
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