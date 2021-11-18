В США рассказали о полетах американских самолетов-шпионов вблизи Белоруссии

Вблизи Белоруссии действуют американские разведывательные самолеты, которые могут использоваться для оценки ситуации в приграничных с Польшей районах, пишет The Drive.

В публикации говорится о полетах E-8C Joint Surveillance and Target Attack Radar System (JSTARS), RC-135W Rivet Joint, RC-12X Guardrail и Challenger 600. Издание утверждает, что данные самолеты-шпионы можно использовать для отслеживания радиопередач и перемещений транспортных средств с людьми в Белоруссии.

В ноябре польское издание InfoSecurity24 заявило, что если в ходе ситуации между Польшей и Белоруссией с мигрантами не наступит деэскалация, в ближайшем будущем можно ожидать дальнейшей милитаризации межгосударственных границ.

В сентябре польское издание Defence24 написало, что базовый сценарий наступления России на Польшу и Литву предполагает заблаговременное введение российских войск в Белоруссию, что было отработано Москвой и Минском в ходе тыловой части совместных учений «Запад-2021».

Иван Потапов